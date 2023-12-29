Политолог Блохин: США рассчитывают на ухудшение отношений Армении и России

Фото: istockphoto.com/alexis84
Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что программы США по нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией направлены, в том числе, на охлаждение отношений армянского государства с Россией.
Кроме этого, по его мнению, США с помощью таких проектов собираются вернуть под своё влияние Азербайджан.
Ранее сообщалось, что США проспонсируют две специальные программы, направленные на нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. На эти цели Госдепартамент страны планирует потратить $500 тыс.
Читайте также:
США будут «нормализовывать» отношения Армении с Азербайджаном и Турцией
WP: США не смогут передать Киеву активы РФ без согласия европейских стран
Байдена обвинили в разрушении США
«Американцы рассорились с Турцией, и она стала дрейфовать от США. Ближайшим турецким союзником является Азербайджан, последовавший за Анкарой. В Армении дело сделано, Штаты не хотят её терять и утрачивать своё влияние. Здесь идёт попытка на фоне примирительного тона вернуть Азербайджан, то есть по крайней мере изменить его риторику», — добавил в беседе с RT Блохин.
Читайте также:
США будут «нормализовывать» отношения Армении с Азербайджаном и Турцией
WP: США не смогут передать Киеву активы РФ без согласия европейских стран
Байдена обвинили в разрушении США
Мелисса Тимофеева