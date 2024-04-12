МИД Таджикистана негативно отреагировал на задержание террористов из «Крокуса»

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Применять пытки при задержании предполагаемых преступников недопустимо, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, его цитирует ТАСС.
«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей... с применением пыток к ним... недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил Мухриддин.
Глава таджикского МИД также заявил, что при задержании преступников необходимо придерживаться норм международного права, а также помнить о презумпции невиновности.
Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли беспорядочную стрельбу по людям. Устроив поджог в здании «Крокуса», боевики скрылись, но были схвачены в Брянской области. Одному из них при задержании пытались отрезать ухо.
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Евгения Парфентьева