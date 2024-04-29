МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушения прав своих граждан

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МИД Таджикистана вручил послу России Семёну Григорьеву ноту протеста из-за ущемления прав таджикских граждан. Об этом сообщили в ведомстве.
В документе отмечается, что власти страны озабочены якобы массовыми случаями проявления неуважения, повсеместного нарушения прав и свобод граждан, находящихся на территории России.
При этом не приводятся конкретные инциденты, подтверждающие ущемление прав таджикских граждан.
Напомним, что в конце прошлой недели таджикское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало гражданам страны посещать Россию без крайней необходимости.
В понедельник также сообщалось, что тысяча граждан Таджикистана застряла в аэропортах Москвы. Причина задержки не раскрывается.
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При этом не приводятся конкретные инциденты, подтверждающие ущемление прав таджикских граждан.
Напомним, что в конце прошлой недели таджикское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало гражданам страны посещать Россию без крайней необходимости.
В понедельник также сообщалось, что тысяча граждан Таджикистана застряла в аэропортах Москвы. Причина задержки не раскрывается.
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Анастасия Чинкова