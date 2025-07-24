МИД Таиланда: после атаки с Камбоджи «Градами» есть погибшие среди мирных жителей
Камбоджийские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня БМ-21 по гражданской инфраструктуре Таиланда. Один из них пришелся по больнице в приграничном районе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангку.
По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате атаки на всех объектах есть погибшие и пострадавшие. В настоящий момент их число уточняется.
«На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые», — заявил дипломат.По данным тайских СМИ, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, при попадании снаряда в местный магазин. Среди раненых числятся школьники.