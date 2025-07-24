МИД Таиланда: после атаки с Камбоджи «Градами» есть погибшие среди мирных жителей

24 июля 2025, 11:36

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

Камбоджийские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня БМ-21 по гражданской инфраструктуре Таиланда. Один из них пришелся по больнице в приграничном районе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангку.





По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате атаки на всех объектах есть погибшие и пострадавшие. В настоящий момент их число уточняется.

«На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые», — заявил дипломат.