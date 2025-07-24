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WSJ: Байден продал издательству права на мемуары за 10 миллионов долларов

Фото: iStock/Canetti

Экс-президент США Джо Байден продал издательству Hachette Book Group права на свои мемуары за 10 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



В издании отметили, что еще один бывший американский лидер Билл Клинтон смог продать свои мемуары за 15 миллионов долларов. При этом права на публикацию мемуаров 44-го президента США Барака Обамы и его жены Мишель выкупили уже за 60 миллионов.

Сроки выхода книги не указываются, так как это зависит от здоровья Байдена. Его интересы представляло агентство талантов Creative Artists Agency.

Иван Мусатов

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