МИД Турции подтвердил информацию о переносе визита Эрдогана в США

Фото: сайт Кремля
Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, заявил официальный представитель ведомства Онджю Кечели, передает РИА Новости.
По словам представителя, визит турецкого лидера в США, запланированный на 9 мая, был перенесен на более поздний срок из-за несостыковок в графиках. Диалог на высоком уровне между двумя странами будет продолжен, добавил он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Эрдоган отменил свой визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, в ближайшее время Анкара объявит новые даты официального визита турецкого лидера.
В начале апреля министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Эрдоган в ходе своего визита обсудит с президентом США Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.
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Ранее агентство Reuters сообщило, что Эрдоган отменил свой визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, в ближайшее время Анкара объявит новые даты официального визита турецкого лидера.
В начале апреля министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Эрдоган в ходе своего визита обсудит с президентом США Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.
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Александр Климов