В США отказались от ответа на вопрос о победе Украины

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун отказался отвечать на вопросы журналистов о том, может ли Украина победить в конфликте с Россией. Как сообщает РИА Новости, Браун также отказался отвечать на вопросы о том, что украинская сторона была вынуждена отвести танки Abrams с передовой из-за угрозы российских беспилотников.
«Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя», – уточнил Браун в ходе пресс-конференции.
Он также не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Киев прекратил использование боевых машин Abrams, переданных из США, из-за действий российских беспилотников. Все вопросы Браун переадресовал украинской стороне.
Ранее Россия заявила, что поставленные Киеву танки Abrams не эволционировали в ходе спецоперации на Украине и стали легкой мишенью для FPV-дронов.
Также сообщалось, что украинская армия перестала использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.
Читайте также:
Под Киевом гремят взрывы
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области
Александр Климов