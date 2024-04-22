Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами

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Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы, связанные с оплатой услуг туристами из России в Турции. Об этом 22 апреля сообщил РИА Новости генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик.
Он подчеркнул, что эта проблема в меньшей степени затрагивает «пакетных» туристов.
На 9-м заседании российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, которое состоялось в Анталье 19 апреля, приняли участие заместители министров соответствующих ведомств обеих стран. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора.
По словам Ветрика, обсуждалась тема способов оплаты услуг в Турции, и хотя здесь есть некоторые трудности, это в меньшей степени касается организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Он также отметил, что турецкие коллеги рекомендуют использовать отдельные сервисы, такие как турецкая платежная система LETIM.
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На 9-м заседании российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, которое состоялось в Анталье 19 апреля, приняли участие заместители министров соответствующих ведомств обеих стран. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора.
По словам Ветрика, обсуждалась тема способов оплаты услуг в Турции, и хотя здесь есть некоторые трудности, это в меньшей степени касается организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Он также отметил, что турецкие коллеги рекомендуют использовать отдельные сервисы, такие как турецкая платежная система LETIM.
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Артем Кузьмин