МИД Турции подтвердил намерение Эрдогана встретиться с Путиным в Астане

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Астане в ближайшие дни, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.
«В ближайшее время наш президент, вероятно, встретится с господином Путиным в Казахстане», — сказал Фидан.Министр также отметил, что Турция ожидает визита российского президента. По его словам, возможный визит Путина в Турцию будет обсуждаться на предстоящей встрече глав государств.
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