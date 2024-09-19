МИД Турции: вопрос снятия санкций с РФ войдет в повестку переговоров по Украине

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Вопрос о снятии санкций с РФ войдет в повестку возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в случае их возобновления. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.
«Другой параметр — санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать «замороженным"», — заявил Фидан.
Он также добавил, что некоторые лица хотят, чтобы конфликт продолжался, однако их волнует, что формат его может измениться. Например, они обеспокоены тем, что в противостоянии может быть применено ядерное оружие, пояснил глава МИД Турции.
«Другое их не волнует, по нынешнему формату у них нет волнений», — заключил Фидан.
Ранее сообщалось, что Анкара готова возобновить стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине при соглашении сторон.
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