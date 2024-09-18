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США намерены продвигать «мирный план» Зеленского в ООН

Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США хотят продвигать «мирный план» Зеленского
18 сентября 2024, 06:32

США планируют активно продвигать «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона считает план Зеленского рабочим и надеется добиться его обсуждения на высоком уровне.

«Мы видели мирный план президента Зеленского и убеждены, что он может сработать. Нам нужно посмотреть, как его можно продвинуть, взаимодействуя с другими государствами и лидерами, которые будут здесь, в Нью-Йорке», — отметила Томас-Гринфилд.


Ранее Владимир Зеленский озвучил основные пункты своего плана, который включает в себя дипломатическое давление на Россию для окончания конфликта.

Москва, однако, неоднократно заявляла, что переговоры с Украиной возможны только при соблюдении ранее достигнутых договоренностей.

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#владимир зеленский
#переговоры
Генерал США: пилоты ВСУ не справятся с F-16
Генерал США Хекер: у пилотов ВСУ нет опыта для работы на F-16
18 сентября 2024, 06:59

Фото: istock/yucelyilmaz

Пилоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) не обладают достаточным опытом для выполнения сложных миссий на истребителях F-16, предоставленных западными странами. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.

«F-16 — новый тип самолета для украинских пилотов, поэтому их не будут направлять на самые рискованные задания», — подчеркнул генерал Хекер.
Также он отметил, что союзники Украины сталкиваются с проблемами в оперативном обучении украинских пилотов для полноценного использования F-16.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил обеспокоенность тем, что ВСУ могут случайно уничтожать собственные истребители F-16 из-за встроенной системы автопилота.

В конце августа стало известно об уничтожении первого американского F-16 на аэродроме в Хмельницкой области. Украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что самолёт был сбит ракетой зенитного комплекса Patriot, переданного Украине.

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Массированная атака ВСУ: жители Тверской области покидают свои дома
В Торопце объявлена частичная эвакуация после пожара, вызванного падением БПЛА
18 сентября 2024, 05:41

Фото: istock/OlyaSolodenko

В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар.

«В целях обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился о частичной эвакуации населения с территории, где ведутся работы ПВО и ликвидируется пожар», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Торопце продолжается отражение массированной атаки беспилотников, на месте работают системы ПВО и сотрудники экстренных служб.

Напомним, жители Курской области были вынуждены отказываться от походов в магазины за хлебом из-за постоянных атак беспилотников ВСУ, целенаправленно бивших по жилым домам, автомобилям и торговым точкам. Об этом рассказала сотрудница одного из магазинов, пострадавшего от удара дрона. Женщина работала в магазине в селе Глушковского района Курской области.

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#пво
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ВСУ не давали россиянам из Курской обрасти купить хлеб
Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА ВСУ
18 сентября 2024, 05:28

Фото: Минобороны РФ

Жители Курской области были вынуждены отказываться от походов в магазины за хлебом из-за постоянных атак беспилотников ВСУ, целенаправленно бивших по жилым домам, автомобилям и торговым точкам.
Об этом РИА Новости рассказала сотрудница одного из магазинов, пострадавшего от удара дрона.

«ВСУ били день и ночь, не давали покоя. Дроны намеренно атаковали машины и дома. Мы даже свет почти не включали», – поделилась эвакуированная жительница.
Женщина работала в магазине в селе Глушковского района Курской области.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.

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Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа
Богомаз: ПВО ликвидировали еще 10 БПЛА самолетного типа над Брянской областью
18 сентября 2024, 05:00

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО РФ сбили еще 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, передает РИА Новости. По его словам, все БПЛА были обнаружены и уничтожены в воздухе.

Пострадавших и разрушений нет. Вечером во вторник уже сообщалось о сбитом одном беспилотнике.

«Наши защитники продолжают активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Оперативные и экстренные службы работают в обычном режиме», - отметил Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.

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#бпла
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Воздушная тревога объявлена в Киевской и восьми других областях Украины
18 сентября 2024, 04:20

В Киевской области и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога, как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги был включен в Винницкой, Черниговской и Черкасской областях в период с 23:13 до 23:36 по московскому времени. В Киевской области тревога была объявлена в 23:46.

Кроме того, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Тревога была объявлена в ночь на среду и продолжается до сих пор.

Ситуация в регионе напряженная на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре, которые российские силы начали наносить с октября 2022 года после атаки на Крымский мост.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву защищать небо от беспилотников. Он задался вопросом о том, почему западные союзники Украины, которые совместными усилиями сбивают ракеты и беспилотники в небе над Ближним Востоком, до сих пор не делают того же в отношении российских ракет. При этом он подчеркнул, что в настоящее время сбиванием дронов ВС РФ отличилась только Белоруссия.

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#ракеты
#воздушная
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Новая угроза на Купянске: Генштаб ВСУ объявил о критической ситуации на фронте
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
18 сентября 2024, 03:35

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на Купянском направлении фронта.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.

По информации украинского военного командования, ситуация на данном направлении остаётся сложной, что подтверждается активными боевыми действиями и значительным напряжением в регионе. В сообщении подчеркивается, что военные продолжают контролировать обстановку и предпринимают меры для поддержания обороноспособности.

Ситуация на Купянском направлении стала предметом внимания как в украинских, так и в международных источниках, учитывая стратегическое значение этого района на фронте.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил цель операции как «защиту людей, которые на протяжении восьми лет страдают от издевательств и геноцида со стороны киевского режима». По его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также привлечь к ответственности всех военных преступников, виновных в «кровавых преступлениях против мирных жителей» Донбасса.

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Отставной офицер СБУ предрек разгром ВСУ из-за наступления России
Офицер СБУ в отставке Стариков: наступление России в ДНР ведет к разгрому ВСУ
18 сентября 2024, 00:42

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области может привести к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В интервью журналисту Александру Шелесту на YouTube Стариков подчеркнул, что усиленное давление российских сил на этих направлениях значительно ослабляет позиции ВСУ.

По его словам, украинская армия сталкивается с недостатком ресурсов и стратегических резервов для эффективной обороны, что усугубляет ситуацию на фронте.

Стариков также отметил, что, если наступление продолжится такими же темпами, ВСУ рискуют понести значительные потери, что приведет к тяжелым последствиям для Украины.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку офицерского состава, сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, ситуация с недостатком офицеров становится серьезной проблемой для обороноспособности страны.

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#армия
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Кризис в ВСУ: Украина осталась без ключевых офицеров – что это значит для фронта
Депутат Рады Чернев заявил о нехватке офицеров в ВСУ
18 сентября 2024, 00:32

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку офицерского состава, сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
По его словам, ситуация с недостатком офицеров становится серьезной проблемой для обороноспособности страны.

Чернев отметил, что многие командиры подразделений вынуждены выполнять обязанности, не соответствующие их должностям, что усложняет оперативное управление войсками. Это заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Рада».

Недостаток офицеров в ВСУ становится критическим фактором на фоне затянувшегося конфликта с Россией, что может сказаться на эффективности украинских военных операций.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений на различных направлениях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Лавров указал президенту Красного Креста на нарушение Киевом гуманитарных норм
17 сентября 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
«Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД также добавили, что стороны обсудили работу в гуманитарной сфере на Ближнем Востоке, странах Африканского Рога и Сахеля, Европы и Азии.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам деятельности МККК в России. Достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении взаимодействия», — заключили в дипведомстве.
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