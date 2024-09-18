США намерены продвигать «мирный план» Зеленского в ООН

США планируют активно продвигать «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона считает план Зеленского рабочим и надеется добиться его обсуждения на высоком уровне.
Ранее Владимир Зеленский озвучил основные пункты своего плана, который включает в себя дипломатическое давление на Россию для окончания конфликта.
Москва, однако, неоднократно заявляла, что переговоры с Украиной возможны только при соблюдении ранее достигнутых договоренностей.
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«Мы видели мирный план президента Зеленского и убеждены, что он может сработать. Нам нужно посмотреть, как его можно продвинуть, взаимодействуя с другими государствами и лидерами, которые будут здесь, в Нью-Йорке», — отметила Томас-Гринфилд.
Ранее Владимир Зеленский озвучил основные пункты своего плана, который включает в себя дипломатическое давление на Россию для окончания конфликта.
Москва, однако, неоднократно заявляла, что переговоры с Украиной возможны только при соблюдении ранее достигнутых договоренностей.
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Елена Перлова