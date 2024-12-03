МИД Украины: Киев отвергает любые альтернативы членству в НАТО

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Киев официально отказывается от любых альтернативных членству в НАТО гарантий. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Текст заявления оказался в распоряжении издания «Европейская правда». Глава украинского внешнеполитического ведомства намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе.
В документе подчёркивается, что единственной гарантией безопасности Украины, а также сдерживающим фактором против «агрессии» России, киевские власти считают полноправное членство страны в Североатлантическом альянсе. Поэтому Украины заранее отказывается от любых форматов, не подразумевающих полноправное членство.
МИД Украины также обращается к США, Великобритании и всем странам-участницам договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать вступление Украины в альянс.
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В документе подчёркивается, что единственной гарантией безопасности Украины, а также сдерживающим фактором против «агрессии» России, киевские власти считают полноправное членство страны в Североатлантическом альянсе. Поэтому Украины заранее отказывается от любых форматов, не подразумевающих полноправное членство.
МИД Украины также обращается к США, Великобритании и всем странам-участницам договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать вступление Украины в альянс.
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Александр Бойцов