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МИД Украины: Киев отвергает любые альтернативы членству в НАТО

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев официально отказывается от любых альтернативных членству в НАТО гарантий. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Текст заявления оказался в распоряжении издания «Европейская правда». Глава украинского внешнеполитического ведомства намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе.

В документе подчёркивается, что единственной гарантией безопасности Украины, а также сдерживающим фактором против «агрессии» России, киевские власти считают полноправное членство страны в Североатлантическом альянсе. Поэтому Украины заранее отказывается от любых форматов, не подразумевающих полноправное членство.



МИД Украины также обращается к США, Великобритании и всем странам-участницам договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать вступление Украины в альянс.

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В Южной Корее приостановили работу парламента и деятельность политических партий
03 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/HStocks

Командование военным положением в Южной Корее своим первым приказом приостановила работу парламента страны — Национального собрания. Кроме того, приостановлена деятельность политических партий.
Указ № 1 подписал генерал армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, сообщает информационное агентство Yonhap. Подчёркивается, что в период действия военного положения полностью запрещены любые политические собрания, митинги, демонстрации и любая другая политическая деятельность. Приостановлена также деятельность региональных парламентов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл военное положение в республике 3 декабря. Он объяснил необходимость этого шага угрозой со стороны северокорейских коммунистических сил. Южнокорейский лидер также заявил о возможности паралича власти, вызванного попытками провести против него процедуру импичмента.

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Южная Корея вводит военное положение
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YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент
03 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Граждане, которые протестуют против введения в Южной Корее военного положения, собрались у заблокированного полицией входа в парламент, сообщил телеканал YTN.
Возле здания парламента собрались уже несколько сотен человек. Протестующие люди скандируют лозунги против действий президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Они призывают его отменить военное положение и уйти в отставку.

Председатель ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён объявил, что решение о том, чтобы ввести в стране военное положение противоречит конституции.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уточнил, что данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Ранее командующий военным положением в Южной Корее заявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер.

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Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами
03 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, 30 процентов из идентифицированных на акциях в столице Грузии лиц — представители иностранных государств, передало агентство ТАСС.
«Необходимо выяснить, что происходит. Кто-то ведь должен объяснить эту странность?» — поинтересовался Мамука Мдинарадзе.

Ранее сообщалось, что один из полицейских загорелся во время акции протеста в Тбилиси. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с представителями правоохранительных органов.

Главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос заявлял, что действия властей Грузии в рамках прекращения беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС).

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
03 декабря 2024, 18:26

Фото: iStock/Jae Young Ju

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении. О том, что подразумевает военное положение расскажет «Радио 1».

Что означает военное положение


Военное положение в Республике Корея регулируется статьей 77 Конституции. Президент, основываясь на рекомендациях министров, может объявить его в определенном регионе и на конкретную дату. Эта мера вводится для поддержания порядка в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Во время действия военного положения права граждан, включая свободу слова и собраний, значительно ограничиваются.

Отменить его могут только президент и Национальное собрание. Если военные захватят здание собрания, это может затруднить процесс отмены и привести к мятежу, что, в свою очередь, может вызвать импичмент властей.

В условиях военного положения также возможны массовые протесты, и их участники, включая политиков, могут быть немедленно задержаны.

Военное положение означает, что каждая военная часть становится штабом в своем районе. В истории Южной Кореи было 17 случаев объявления военного положения, из которых 13 были признаны чрезвычайными.


Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Почему в Южной Кореи снова ввели военное положение


Причиной введения военного положения стало заявление президента Юн Сок Ёля 3 декабря о необходимости защиты страны от угроз со стороны северокорейских сил и борьбы с антигосударственными движениями. Он подчеркнул, что оппозиционные партии пытаются создать кризис в республике. Однако в своем обращении Юн не уточнил конкретные меры, которые будут приняты.

Оппозиционная Демократическая партия, по словам президента, требовала импичмента прокуроров и отвергла бюджетное предложение правительства. В ответ на сложившуюся ситуацию Министерство обороны провело совещание с командующими вооруженными силами и дало указания по повышению боевой готовности. Командующим военным положением был назначен глава армии Пак Ан Су, а работа парламента и политических партий была приостановлена. Глава правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун раскритиковал введение военного положения, назвав его неконституционным, и пообещал предпринять шаги для блокировки этого решения.


Что произошло в Сеуле


Командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер. Также было решено установить контроль над средствами массовой информации. Эти шаги стали ответом на политический кризис, вызванный попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля.

Последние события в Сеуле:


  • Местные жители сообщают, что на улицах появилась военная техника. Всем родам войск приказано усилить боеготовность;
  • К зданию Национальной ассамблеи страны пришли протестующие, которые пытаются прорваться внутрь. Их останавливает полиция;
  • Командующим после введения военного положения назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
  • В стране наблюдаются проблемы в работе интернет-ресурсов;
  • Глава МИД Республики Корея созывает совещание высокопоставленных чиновников.


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Раскрыта тайна происхождения названия «Орешник»
03 декабря 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил, кто придумал название новой российской ракеты «Орешник». Он сказал, что это сделали «специально обученные люди», но конкретных имён не назвал.
Об этом первый вице-премьер заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву, правда, отвечал на вопрос о названии ракеты политик с улыбкой. Ранее высказывалась версия, что название было придумано ракетчиками из-за того, что на Руси в древности для того, чтобы приготовить розги для телесных наказаний, часто использовали иву, берёзу или как раз орешник.

21 ноября этого года Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «ЮжМаш» в городе Днепропетровске. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.

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#россия
#оружие
#интервью
#ракеты
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На Западе рассказали, что ждёт США и НАТО во время переговоров с Россией
Военный аналитик Шрайвер: США и НАТО придется смириться с условиями России
03 декабря 2024, 17:43

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальных сетях выразил мнение, что в случае переговоров по Украине США и НАТО столкнутся с непреклонной позицией России. Он объяснил, почему Москва не будет готова идти на уступки, а Западу останется только смириться с этим.
«Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США или НАТО с условиями, которые диктует Россия», — подчеркнул аналитик.
Шрайвер также подчеркнул, что в ходе конфликта страдают прежде всего украинские граждане, в то время как Соединенные Штаты и НАТО позорятся, а Россия, наоборот, становится сильнее.

Российский МИД заявляет, что Москва готова к диалогу с НАТО, но на условии прекращения милитаризации Европы. Таким образом, Запад окажется перед выбором: либо принять требования России, либо продолжать конфликт, который, как считает Шрайвер, обречён на провал.

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#сша
#россия
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#мид
#нато
#запад
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Посол Келин заявил о продолжающихся дипломатических отношениях РФ и Британии
03 декабря 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Дипломатические отношения между Россией и Великобританией продолжаются, несмотря на сложную, «состязательную» обстановку. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В интервью телеканалу RT он сказал, что не стал бы называть нынешнюю обстановку враждебной. Дипломат охарактеризовал её как сложную, «состязательную».

«В Москве работает британское посольство, российские дипломаты продолжают посещать МИД Великобритании. Дипломатические отношения продолжаются даже сейчас», — сказал посол.

Келин также отметил, что применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» произвело глубокое впечатление на британское общество, несмотря на заявления официального Лондона, пытающегося посылать некие «успокаивающие» сигналы. Тем не менее, это не сработало: СМИ и эксперты начали публиковать тревожные сведения.

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#мид
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#дипломат
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#посольство
#рф
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В Анголе запретили похороны и торговлю из-за приезда Байдена
O Novo Jornal: в Анголе отменили похороны и торговлю из-за визита Байдена
03 декабря 2024, 17:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В ангольской провинции Бенгела власти отменили проведение похорон и уличную торговлю перед приездом президента США Джо Байдена. Об этом сообщает местная газета O Novo Jornal.
Байден прибыл с визитом в Анголу 2 декабря. Президент планирует посетить город провинции Лобиту, где уже перекрыты несколько дорог. Стоит отметить, что через Лобиту проходят железнодорожные пути, связывающие порт с районами добычи меди в Замбии и Демократической Республике Конго. Реформа железнодорожной инфраструктуры Анголы за счет американский инвестиций был в повестке двусторонней встречи между Байденом и лидером африканского государства Жоау Лоуренсу.

В издании отметили большое число американских военных в столице Анголы. Также в небе были обнаружены самолеты ВВС США. Чтобы граждане Анголы смогли следить за визитом Байдена в страну, в столичной провинции 3-4 декабря были объявлены выходными днями.

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В Японии умер кот — подарок Путина губернатору префектуры Акита
03 декабря 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Iuliia Alekseeva

Кот по имени Мир, которого президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер. Причиной смерти животного стала болезнь.
Губернатор известен как большой любитель кошачьего племени, напоминает ТАСС. В 2013 году российский лидер отправил ему кота в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую Сатакэ презентовал Путину в знак благодарности за помощь российской стороны после разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году.

Кот Мир прожил в семье губернатора 12 лет. Каждый год на сайте префектуры публиковался подробный видеоотчёт о жизни животного. Последний из них датирован 21 февраля этого года. По словам Сатакэ, Мир был сильным и весёлым, отличался спокойным характером. Он собирается собрать специальную пресс-конференцию по этому печальному поводу.

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