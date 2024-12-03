В НАТО раскрыли планы в отношении Украины

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НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте перед началом двухдневной встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.
«Не нужно обсуждать шаг за шагом нашу помощь, нужно делать все, чтобы Украина имела сильные позиции для начала переговоров. Мы обсудим в ближайшие два дня, как сделать так, чтобы Украина, в случае решения о начале переговоров, смогла вести их с сильной позиции», — заявил Рютте.
Он подчеркнул, что для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи. И эта помощь должна заключаться в увеличении поставок вооружения для ВСУ и подготовке украинских солдат о начале переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщал, что Украина не получит конкретных обещаний о сроках вступления в НАТО на последней в этом году встрече министров иностранных дел альянса. Этот вопрос на данный момент не подлежит решению. По словам источника, обсуждение сроков членства Украины в НАТО на текущем этапе лишено практического смысла, а излишнее внимание к этой теме со стороны Киева не принесет результатов.
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