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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Зеленского, из-за которого, по его мнению, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с Россией. Этим он поделился в своем telegram-канале.
«В 2023 году перед контрнаступлением мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор - не хороший, но нормальный. В 2024 году - нет», — говорится в сообщении.
Также Гончаренко* отметил упущенную возможность Украины вступить в НАТО. Зеленский утратил шанс переговоров с позиции силы, в связи с чем страна не сможет подписать приемлемый мирный договор для украинской стороны.
Напомним, что МИД Украины выпустил сообщение, в котором указывается, что Киев не примет никакие гарантии безопасности, кроме членства в НАТО. В альянсе заявляют о готовности принять страну в альянс, но официальных приглашений пока не поступало.
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Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Иван Мусатов