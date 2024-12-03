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В Киеве расклеили листовки с лозунгами против Зеленского

Фото: iStock/ Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/ Ruslan Lytvyn

В столице Украины неизвестные люди расклеили листовки с лозунгами против Владимира Зеленского и его режима, проинформировал Телеграм-канал «Херсонский вестник».
Листовки расклеили на Майдане, Контрактовой и Дарницкой площадях, а ещё на мосту Патона и бывшей арке Дружбы народов.

В них авторы обратились к Владимиру Зеленскому и спросили у него о том, когда на Украине пройдут выборы президента, которые должны были состояться еще весной, но их отложили.



«Нам фронт, а друзьям Зеленского — рестораны?» — сказано в одной из листовок.

Ещё авторы листовок выразили возмущение поведением окружения главы киевского режима и элиты.

«Когда будут мобилизованы дети блатных?» — говорилось в иной листовке.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Владимира Зеленского, из-за которого, по его словам, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с РФ.

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#украина
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#киев
#владимир зеленский
Захарова заявила, что Украина оказалась от 630 пленных солдат ВСУ
03 декабря 2024, 14:57

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что Киев продолжает саботировать процесс обмена пленными и отказывается забирать своих граждан.
Дипломат подчеркнула, что 630 украинских бойцов, находящихся в плену, не нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов», — написала Захарова.
Она также отметила, что эти действия Киева доказывают, что обвинения России в отказе от обмена военнопленными — ложь.
«Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдаёт Украине её людей — это враньё. Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!», — ​подчеркнула политик.

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#россия
#дипломат
#захарова
#мид рф
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Стало известно, почему первый удар «Орешника» пришелся по «Южмашу»
Экс-депутат Рады Царев: на «Южмаше» собирают ракеты из британских запчастей
03 декабря 2024, 14:54

Фото: iStock/Leonid Ikan

На «Южмаше» собирают ракеты из запчастей, передаваемых Украине Великобританией. Именно поэтому завод в Днепропетровске стал целью для «Орешника». Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады, его слова передает Царьград.
21 ноября ВС РФ нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске новейшей ракетой «Орешник». На территории находится более ста заводов, три производственных комплекса были разрушены. Однако степень разрушения установить сложно, так как после удара туда не пускали людей.

Царев пояснил, что основная часть рабочих цехов находится на глубине более восьми метров и защищена бетонными сооружениями.

«Там сейчас собирают ракеты их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют всё это "Нептун" или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — заявил бывший украинский депутат.

Он уточнил, что именно факт сборки ракет из британских запчастей и стал причиной нанесения удара именно по «Южмашу».

Также политолог считает, что таким образом Россия подала сигнал Западу и лично избранному президенту США Дональду Трампу о том, что если бы в 2019 году он не вывел страну из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то этого удара бы вовсе не случилось.

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#ракеты
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«Перемен ждать не стоит»: Стало известно, что будет после окончания СВО
Политолог Колчин оценил возможность проведения мирных переговоров в 2025 году
03 декабря 2024, 14:21

Фото: iStock/3dmitry

Спецоперация — это процесс, который имеет объективное начало и объективный конец. Так считает политолог Пётр Колчин, его слова передает Царьград.
«Он может быть в 2025-м, в 2026 году или позже. Но тем не менее процесс этот конечен. Россия достигнет целей спецоперации, обозначенных президентом, ликвидирует угрозы на своих границах и добьётся крепкого мира в Восточной Европе», — уверен Колчин.

По его словам, информация о подготовке российских чиновников к окончанию СВО является нормальным подходом. Колчин пояснил, что все уровни власти мобилизовали потенциал для достижения победы. Окончание спецоперации приведет к необходимости изменения подходов.

При этом эксперт напомнил, что окончание горячей фазы конфликта при участии Запада не означает, что закончится и глобальное противоборство. Санкции сохранятся, идеологическая и информационная войны продолжатся, поэтому и особых перемен ждать не стоит. Вызовов еще огромное количество на разных фронтах, заключил Колчин.

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#россия
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Зеленского призвали готовить законы для проведения выборов
03 декабря 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украинское законодательство должно быть готово к проведению в стране выборов после отмены военного положения. Об этом заявила председатель правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета». По словам политика, первые послевоенные выборы должны быть полностью легитимными и вызывать доверие населения. Существующие вызовы в плане их проведения диктуют необходимость проведения широкого общественного обсуждения, подчеркнула Шуляк.

По мнению политика, нужно провести дополнительные исследования возможностей использования альтернативных форм голосования на будущих выборах. Она считает, что уровень доверия к почтовому голосованию или голосованию через интернет крайне невысок. Глава партии «Слуга народа» также подчеркнула недопустимость какого-либо принуждения избирателей к голосованию.

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#выборы
#интернет
#политика
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#украина
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Украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский лишил Украину возможности заключить мир с Россией
03 декабря 2024, 14:02

Фото: iStock/Diy13

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Зеленского, из-за которого, по его мнению, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с Россией. Этим он поделился в своем telegram-канале.
«В 2023 году перед контрнаступлением мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор - не хороший, но нормальный. В 2024 году - нет», — говорится в сообщении.

Также Гончаренко* отметил упущенную возможность Украины вступить в НАТО. Зеленский утратил шанс переговоров с позиции силы, в связи с чем страна не сможет подписать приемлемый мирный договор для украинской стороны.

Напомним, что МИД Украины выпустил сообщение, в котором указывается, что Киев не примет никакие гарантии безопасности, кроме членства в НАТО. В альянсе заявляют о готовности принять страну в альянс, но официальных приглашений пока не поступало.

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#мид
#нато
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#всу
#зеленский
#киев
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ВСУ рассказали об отсутствии солдат КНДР в Курской области
«Би-би-си»: ВСУ не нашли следов армии КНДР в Курской области
03 декабря 2024, 13:25

Фото: iStock/znm

Украинская армия не смогла обнаружить следы солдат КНДР в Курской области. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на бойцов ВСУ.
«Очень трудно найти корейца в темном курском лесу. Особенно если его здесь нет», — рассказывает солдат украинской армии Павел.

Напомним, что в ноябре СМИ сообщали о нахождении бойцов северокорейской армии на территории Курской области. Командование ВСУ пообещало вознаграждение тем, кому удастся взять в плен солдата КНДР. По информации издания, украинская армия еще ни разу не вступала в боевой контакт с бойцами КНДР. На сегодняшний день официальных подтверждений нахождения северокорейской армии на территории России нет.

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Обезоруживший целый отряд ВСУ студент МГУ Иван Харламычев погиб на СВО
03 декабря 2024, 12:40

Фото: istockphoto / razihusin

Студент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Харламычев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Для участия в боевых действиях он взял академический отпуск, сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».
Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета, но в ноябре 2023 года оформил академический отпуск с целью вступить в ряды добровольцев и заключить контракт с Министерством обороны России.

Харламычев был направлен служить в подразделение разведки Вооруженных сил РФ.

Во время выполнения боевой задачи новобранец сумел обезоружить отряд противника, но сам погиб.

Подробности его смерти не сообщаются. Командование представило Ивана к посмертному награждению орденом Мужества.

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ВСУ находятся в сложном положении из-за наступления ВС России
03 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьёзными трудностями из-за наступления российских войск, сообщил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в интервью для Newsweek.
«Тенденция очень тревожная. Нет никаких оснований ждать, что в декабре сложившаяся ситуация успокоится», — сказал Кастехельми.
Аналитик отметил, что украинские войска уже долгое время сталкиваются с трудностями в стабилизации фронта, и в ноябре наступление российских сил значительно ускорилась по сравнению с сентябрем и октябрем.

Кроме того, в ближайшие месяцы российская армия продолжит активно продвигаться вперёд.
«Ничто не предващает, что они выдохнутся», — подчеркнул эксперт.
От также добавил, что ожидает продолжения наступления ВС РФ в ближайшее время.

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ВС РФ освободили Новодаровку в Запорожской области
03 декабря 2024, 12:30

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Армия РФ освободила населённый пункт Новодаровка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.
Ранее Минобороны Российской Федерации сообщили, что ВС РФ освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике. Активные наступательные действия подразделения Южной группировки войск помогли освободить населённые пункты. Подчёркивалось, что противник потерял 470 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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