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В столице Украины неизвестные люди расклеили листовки с лозунгами против Владимира Зеленского и его режима, проинформировал Телеграм-канал «Херсонский вестник».
Листовки расклеили на Майдане, Контрактовой и Дарницкой площадях, а ещё на мосту Патона и бывшей арке Дружбы народов.
В них авторы обратились к Владимиру Зеленскому и спросили у него о том, когда на Украине пройдут выборы президента, которые должны были состояться еще весной, но их отложили.
Ещё авторы листовок выразили возмущение поведением окружения главы киевского режима и элиты.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Владимира Зеленского, из-за которого, по его словам, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с РФ.
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В них авторы обратились к Владимиру Зеленскому и спросили у него о том, когда на Украине пройдут выборы президента, которые должны были состояться еще весной, но их отложили.
«Нам фронт, а друзьям Зеленского — рестораны?» — сказано в одной из листовок.
Ещё авторы листовок выразили возмущение поведением окружения главы киевского режима и элиты.
«Когда будут мобилизованы дети блатных?» — говорилось в иной листовке.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Владимира Зеленского, из-за которого, по его словам, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с РФ.
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Ольга Енгалычева