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МИД Украины: между Зеленским и Трампом налажен контакт

Фото: istockphoto/ Dacharlie

Фото: istockphoto/ Dacharlie

Диалог между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен, объявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.


«Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи», — передаёт Сибига на видео, которое опубликовано в социальной сети.

7 ноября Владимир Зеленский рассказал, что провел «отличный телефонный разговор» Дональдом Трампом, который победил на выборах президента Соединённых Штатов Америки. ​Он поздравил ​республиканца с «исторической и убедительной победой». ​Зеленский отметил, что таких результатов Дональд Трамп достиг ​из-за «впечатляющей» избирательной кампании, которую провёл американский политик.

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#сша
#дональд трамп
#владимир зеленский
#украина
#сотрудничество
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР
09 ноября 2024, 21:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.
«Ратифицировать договор о всеобъемлющем партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно Демократической Республикой», — следует из документа.

Сам договор Владимир Путин подписал в Пхеньяне 19 июня в 2024 году после завершения переговоров председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Данный договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Он основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела. Документ также будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.

С даты обмена ратификационными грамотами между РФ и КНДР договор вступит в силу. Он бессрочный.

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#россия
#владимир путин
#сотрудничество
#рф
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Евросоюз анонсировал 15-й пакет антироссийских санкций
Боррель: ЕС готовит 15-й пакет санкций против России
09 ноября 2024, 21:52

Фото: istockphoto.com/ru/sinonimas

ЕС готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба Еврокомиссии.
Боррель также призвал ужесточить борьбу с обходом санкций. Согласно информации издания Politico, 15-й пакет санкций против России будет направлен против российского экспорта энергоносителей, в особенности против СПГ.

Напомним, в апреле текущего года Европейский союз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет реэкспорта российского СПГ через европейские порты. Однако государства ЕС продолжают его закупать.

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Захарова назвала популизмом слова фон дер Ляйен о прекращении поставок СПГ из РФ
09 ноября 2024, 21:31

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене сжиженного газа из РФ американским. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что со стороны главы ЕК данное предложение прозвучало в адрес избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Дипломат обратила внимание, что Европа ищет краткосрочные объемы, поскольку намерена значительно сокращать потребление газа в дальнейшем.

«А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — заключила Захарова.

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в страны Европейского союза продолжается.

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В США заявили о желании Трампа разделить Китай, Россию и КНДР
The Hill: Трамп намерен разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР
09 ноября 2024, 20:52

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщили американские эксперты, передает The Hill.
Уточняется, что Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить эти государства. Дипломаты называют РФ, КНР, Иран и КНДР «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. По данным экспертов, CRINK стремится противостоять главенству Соединенных Штатов на мировой арене.

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор подчеркнул, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения. В то же время избранный глава США подходит к каждому из государств без сильной поддержки союзников, по этой причине он находится в проигрышном положении.

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Боррель призовёт Запад поддерживать Украину из-за неопределённости в планах Трампа
09 ноября 2024, 20:43

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank/Стрингер)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель во время своего визита на Украину объявил, что на Совете министров иностранных дел и министерств обороны стран ЕС он призовет к наращиванию помощи Киеву на фоне неопределенности в планах Дональда Трампа.
«Я всегда призывал помогать больше и быстрее. Это мой постоянный призыв – больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории», — сказал Жозеп Боррель.

Представитель Евросоюза также заявил, что на данный момент сложно делать предположения о планах администрации Дональда Трампа, так как неизвестна позиция Соединённых Штатов Америки в отношении украинского конфликта на фоне переизбрания президента.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как он боится завершения украинского конфликта.

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Фицо: Зеленский шокирован, что Трамп победил на выборах президента США
09 ноября 2024, 19:16

Дональд Трамп (Фото: istockphoto/olya_steckel)

Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, потому что он боится завершения украинского конфликта, информирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я собственными глазами видел Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали Зеленский. Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — поделился Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

По словам политика из Словакии, Владимир Зеленский беспокоится, потому что у него нет политического мандата. Украина рассчитывает на крупные финансовые займы. Роберт Фицо ещё обратил внимание, что одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа — завершение конфликта на Украине за 24 часа. Осуществить это в кратчайшие сроки, скорее всего, не выйдет, но, по словам премьер-министра Словакии, американский политик будет стараться продемонстрировать результаты в решении украинского кризиса.

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Daily Mail: Барак и Мишель Обама сойдут с политической сцены после победы Трампа
09 ноября 2024, 18:50

Барак Обама (Фото: riamediabank.ru/Алексей Дружинин

Чета Барака и Мишель Обамы практически исчезнет с политической сцены после победы на выборах на пост главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил биограф экс-президента США с африканскими корнями Дэвид Гарроу.
Его слова приводит британская газета Daily Mail. Раньше Обама выступал на мероприятиях в поддержку вице-президента США Камалы Харрис и активно критиковал Трампа. Биограф экс-президента подверг критике манеру общения Обамы с избирателями в штате Пенсильвания.

По словам Гарроу, Обама и его супруга Мишель разговаривали с людьми «свысока», а их «напыщенный тон и высокомерие, особенно по отношению к чернокожим мужчинам», скорее навредили Харрис, чем помогли.

Гарроу считает, что то, как Обама ​общался с избирателями, а также победа Трампа на президентских выборах, снизят политическую значимость 44-го президента США до уровня Билла Клинтона, если не ниже. По словам биографа, Обама сильно переживает по поводу своего политического наследия, которое сильно пострадало в тот момент, когда Трамп одержал победу.
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#президент
#камала харрис
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Премьер Словакии Фицо: Евросоюз знает о тяжёлом положении Украины на передовой
09 ноября 2024, 18:13

Роберт Фицо (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)

В Евросоюзе наконец начали осознавать, что Украина находится в крайне тяжёлом положении. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества.
Он подчеркнул, что получена совершенно определённая информация о военной ситуации на Украине, из которой стало совершенно очевидно, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией. Слова политика передаёт телеканал Televízia TA3. Фицо также добавил, что антироссийские санкции, на которые уповали в ЕС, не дали желаемого эффекта.

«Наша стратегия не работает», — резюмировал словацкий премьер.

Ранее Фицо заявил, что предпримет все необходимые шаги, чтобы восстановить и нормализовать отношения с Россией, когда это станет возможно. По его словам, совершенно не правильно из-за украинского конфликта делать вид, будто России не существует.

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Захарова: На пост посла России в США рассматривается только один кандидат
09 ноября 2024, 17:03

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

На пост посла Российской Федерации рассматривается только один кандидат. В настоящее время идёт процесс оформления всех необходимых документов.
Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос, известны ли какие-то кандидатуры на место главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне она ответила, что речь идёт «не о кандидатурах, а о кандидатуре».

«Процесс оформления документов уже запущен, человек проходит все положенные организационные этапы», — сказала дипломат.

Она также отметила, что существует определённый порядок, согласно которому МИД не комментирует назначение послов в иностранные государства. Это целиком и полностью прерогатива президента Российской Федерации, подчеркнула спикер министерства.

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