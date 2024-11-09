МИД Украины: между Зеленским и Трампом налажен контакт

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Диалог между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен, объявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.
«Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи», — передаёт Сибига на видео, которое опубликовано в социальной сети.
7 ноября Владимир Зеленский рассказал, что провел «отличный телефонный разговор» Дональдом Трампом, который победил на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Он поздравил республиканца с «исторической и убедительной победой». Зеленский отметил, что таких результатов Дональд Трамп достиг из-за «впечатляющей» избирательной кампании, которую провёл американский политик.
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Ольга Енгалычева