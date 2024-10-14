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МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России

МИД Украины осудил Джареда Лето за слова о желании выступить в России
14 октября 2024, 11:23
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Слова американского актера и музыканта Джареда Лето о желании выступить в России оскорбляют украинцев. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет «Страна».
Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, желание Джареда Лето выступить в РФ являются оскорблением тех, кто «жертвует жизнью ради защиты свободы».

В МИД Украины добавили, что для России якобы «не может быть никакого умиротворения». Спустя некоторое время в соцсетях американского исполнителя началась травля. Украинцы начали писать различные негативные комментарии под публикациями Лето.



Напомним, во время выступления на концерте в Белграде, Джаред Лето сообщил, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.

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#сша
#социальная сеть
Володин рассказал, почему БРИКС признали в Европе
Володин: БРИКС признали в Европе
14 октября 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что БРИКС признали в Европе.
Володин отметил, что к объединению планирует присоединиться Сербия. По словам спикера Госдумы, балканская страна не видит в Европейском союзе надежного партнера.

Володин подчеркнул, что все больше государств осознают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира. На сегодняшний день БРИКС объединяет десять стран и 45% мирового населения, добавил политик.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

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#россия
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#иран
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#брикс
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Госдума изучит законопроект о запрете использования животных в цирках
14 октября 2024, 06:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная Дума в ноябре рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, передает РИА Новости.
По мнению депутата, поднятая проблема правильная, но в случае с цирком необходимо «закручивать гайки постепенно», чтобы требования к содержанию животных постоянно увеличивались.

Как отметил Бурматов, в настоящее время реабилитационные центры «работают на полную мощность», поэтому принятие данной инициативы может привести к их краху. Он добавил, что животные, выполнившие свои задачи в цирке, станут пенсионерами и будут продолжать нуждаться в уходе и содержании.

Ранее братья Запашные были вызваны в Государственную Думу для объяснения видео, на котором они избивают тигра во время репетиции.

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#госдума
#цирк
#животные
#законопроект
#депутат
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Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня
14 октября 2024, 05:44

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай начал учения «Совместный меч – 2024B» вблизи Тайваня. Как сообщает Reuters, об этом говорится в сообщении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Целью мероприятий является блокада, атака и захват ключевых портов и районов. Учения пройдут в северной, южной и восточной частях острова, в них примут участие военно-морской флот, армия, ракетные войска, военно-воздушные силы и другие подразделения.

«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил за независимость Тайваня», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что НОАК считает операцию законной и необходимой для защиты государственного суверенитета и национального единства.

Ранее в тот же день военные Тайваня заявили о приближении 11 кораблей НОАК и 30 летательных аппаратов.

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#китай
#учения
#армия
#флот
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В Венгрии допустили вмешательство «соседней страны» в выборы
Сийярто: соседняя страна могла вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
14 октября 2024, 05:21

Фото: istock/rarrarorro

«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он не уточнил, какую страну имеет в виду, но предположил возможность вмешательства Украины.

«Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент [Владимир Зеленский] не была частью этого», – заявил Сийярто.

Он отметил, что существуют признаки вмешательства в выборы со стороны «соседней страны», но результаты голосования «потеряли свое значение».

Ранее представитель Сийярто заявил, что Соединенные Штаты предприняли значительные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские чиновники потратили миллионы долларов на поддержку венгерских оппозиционных партий и оппозиционных СМИ. Это «все еще продолжается», добавил министр иностранных дел.

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#украина
#венгрия
#выборы
#мид
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В США заметили нарастающее напряжение между Харрис и Баденом перед выборами
14 октября 2024, 04:34

Фото: istockphoto/rarrarorro

Напряженность между президентом США Джо Байдена и предвыборным штабом кандидата от Демократической партии Камалы Харрис усилилась в преддверии выборов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Многие чиновники до сих пор недовольны тем, что Байдену пришлось отказаться от участия в кампании. Однако они поддерживают Харрис и хотят, чтобы она победила. Тем не менее, по словам собеседника издания, Белый дом обвинил сотрудников штаба кандидата в нелояльности.

Более того, команда кандидата Харрис считает, что команда Байдена делает недостаточно для координации рабочей программы президента по кампании Харрис.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис за то, что она заняла его место в президентской гонке.

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#камала харрис
#джозеф байден
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#выборы
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МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы
Сийярто: США пытались вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
14 октября 2024, 03:43

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Соединенные Штаты пытались повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – заявил дипломат.

Сийярто обвинил Вашингтон в том, что тот тратит миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции и оппозиционных СМИ, добавив, что это «все еще продолжается». Министр подчеркнул, что «в конце концов, главное – это воля народа», и напомнил, что оппозиция проиграла эти выборы с 35% голосов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения во вмешательстве в выборы в Великобритании.

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#венгрия
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#выборы
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#оппозиция
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ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
14 октября 2024, 03:20

Фото: iStock/Leonid Ikan

Израильские войска нанесли удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, являлась штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Обстрелу подверглось медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах, где, вероятно, базируются боевики ХАМАС. Пресс-секретарь сообщил, что ХАМАС использует этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.

Время удара не уточняется.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала школу в секторе Газа. В результате удара погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Еще 80 человек получили ранения.

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#хамас
#израиль
#сектор газа
#взрыв
#цахал
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Байден заявил о готовности переговорам с Россией
Байден: США готовы к переговорам с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия
14 октября 2024, 02:07

kremlin

Соединенные Штаты готовы обсуждать денуклеаризацию с Россией, КНР и КНДР без предварительных условий. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом заявил в своем письме президент США Джо Байден.
«Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу», – написал американский лидер.

Байден сделал это заявление в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации Хиросимы и Нагасаки. Он также подчеркнул, что Вашингтон, как и Москва, и весь остальной мир, не считает наращивание ядерного вооружения выгодным.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы своего президентского срока Джо Байден сосредоточится на поддержке Украины.

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#сша
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#джозеф байден
#украина
#ядерное оружие
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НАТО начнет ядерные учения
НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon на севере Европы
14 октября 2024, 01:46

Фото: istockphoto/RomanBabakin

НАТО начнет ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), в ходе которых будет проверит применение ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
В них примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран-членов Альянса и различные типы самолетов, включая бомбардировщики, самолеты-разведчики и средства радиоэлектронной борьбы. Учения будут проходить на территории Бельгии, Нидерланд и акваторией Северного моря в течение двух недель.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о целях учений НАТО. По его словам, они готовятся для поражения российский целей в рамках ограниченной ядерной войне в Европе.

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#военные
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