МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Слова американского актера и музыканта Джареда Лето о желании выступить в России оскорбляют украинцев. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет «Страна».
Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, желание Джареда Лето выступить в РФ являются оскорблением тех, кто «жертвует жизнью ради защиты свободы».
В МИД Украины добавили, что для России якобы «не может быть никакого умиротворения». Спустя некоторое время в соцсетях американского исполнителя началась травля. Украинцы начали писать различные негативные комментарии под публикациями Лето.
Напомним, во время выступления на концерте в Белграде, Джаред Лето сообщил, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.
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В МИД Украины добавили, что для России якобы «не может быть никакого умиротворения». Спустя некоторое время в соцсетях американского исполнителя началась травля. Украинцы начали писать различные негативные комментарии под публикациями Лето.
Напомним, во время выступления на концерте в Белграде, Джаред Лето сообщил, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.
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Екатерина Коршунова