Рэпера Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори

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Экс-сотрудник Канье Уэста подал в суд на рэпера, обвинив его в незаконной слежке за бывшей женой Ким Кардашьян и нынешней супругой Бьянкой Цензори. Об этом сообщает Variety.
Мужчина по имени Джон Доу заявил, что Уэст якобы поручил ему нанять частных детективов, чтобы следить за Цензори, пока она навещала близких в Австралии. В иске утверждается, что Доу также должен был следить за семьей Кардашьян на предмет «торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации».
По словам мужчины, музыкант принял его на работу в 2022 году и вскоре повысил до должности «директора разведки». Примечательно, что одной из обязанностей Доу был поиск потерянных Уэстом вещей или машин. Мужчина подчеркнул, что опыт работы на известного американского исполнителя повлиял на его психическое здоровье.
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Екатерина Коршунова