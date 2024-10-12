«Придумывают схемы»: Анна Калашникова раскрыла, как в разводе Андреевой и Бондарчука замешана его бывшая жена

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Слухи о разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят уже не первый месяц. И они активно подогреваются каждый раз, когда режиссёр и актриса появляются на публике в одиночестве, так ещё и без обручальных колец.
Актриса, телеведущая и певица Анна Калашникова раскрыла новые подробности об отношениях Бондарчука и Андреевой в беседе с «Радио 1».
Фото: личный архив А. Калашниковой
В последнее время Бондарчук начал всё чаще появляться на публике в одиночестве. Говорят, что Андреева просто не любит светскую жизнь и сторонится крупных мероприятий. Однако это лишь домыслы, развеивать которые, к слову, актриса не спешит. От этого и расходятся многочисленные слухи.
По одной из версий, конфликт между супругами мог произойти на почве творческих разногласий. Сейчас Паулина пробует себя в качестве сценариста и, возможно, некоторые профессиональные моменты послужили поводом для конфликта.
Напомним, что Бондарчук и Андреева поженились в 2019 году. Паулина младше супруга на 21 год, что вызвало немалый ажиотаж в обществе. В браке родился сын Иван, которому сейчас три года.
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«Общие знакомые мне рассказали, что Паулина и Фёдор расстались ещё весной. Сейчас Фёдор живет в Москве, Паулина с их сыном – в Питере. Думаю, не случайно Светлана Бондарчук подавала недавно в суд на Фёдора. Таким образом она пыталась помочь бывшему мужу спасти имущество от дальнейшего раздела. Света – единственный преданный Фёдору человек. И так было всегда. Да, они разошлись, так бывает, но разошлись друзьями. Светлана своим иском как бы переводила большую часть активов на себя, чтобы Паулине досталось как можно меньше от этого солидного куша. Ведь только имущество Бондарчука оценивается в более чем в миллиард рублей. Конечно, такие деньги никто не хочет терять, вот и крутятся, придумывают схемы», – поделилась Калашникова.
Фото: личный архив А. Калашниковой
В последнее время Бондарчук начал всё чаще появляться на публике в одиночестве. Говорят, что Андреева просто не любит светскую жизнь и сторонится крупных мероприятий. Однако это лишь домыслы, развеивать которые, к слову, актриса не спешит. От этого и расходятся многочисленные слухи.
По одной из версий, конфликт между супругами мог произойти на почве творческих разногласий. Сейчас Паулина пробует себя в качестве сценариста и, возможно, некоторые профессиональные моменты послужили поводом для конфликта.
Напомним, что Бондарчук и Андреева поженились в 2019 году. Паулина младше супруга на 21 год, что вызвало немалый ажиотаж в обществе. В браке родился сын Иван, которому сейчас три года.
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Анастасия Чинкова