Дочь Любови Успенской обратилась к поклонникам после возвращения из Израиля

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Дочь любови Успенской Татьяна, которую некоторое время назад считали пропавшей, впервые после возвращения из Израиля вышла на связь с поклонниками. О том, что она вернулась в Россию, ранее сообщил помощник её знаменитой матери.
Видеообращение Татьяны к неравнодушным зрителям опубликовал телеграм-канал «ВПШ». Певица сообщила, что ещё на днях были некоторые трудности с общением, так как кто-то взломал её аккаунт в социальной сети. Но сейчас уже всё в порядке, уточнила она.
Татьяна также рассказала, что у неё всё в порядке, она находится дома, репетирует и готовится к концерту и новой встрече со зрителями, которые её ценят и любят. Она, впрочем, отвечает им взаимностью, сказала певица, в заключение послав фанатам воздушный поцелуй.
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Александр Бойцов