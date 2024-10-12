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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Дочь Любови Успенской обратилась к поклонникам после возвращения из Израиля

Дочь Любови Успенской обратилась к поклонникам после возвращения из Израиля

12 октября 2024, 15:42
Фото: istockphoto/PongsakornJun

Фото: istockphoto/PongsakornJun

Дочь любови Успенской Татьяна, которую некоторое время назад считали пропавшей, впервые после возвращения из Израиля вышла на связь с поклонниками. О том, что она вернулась в Россию, ранее сообщил помощник её знаменитой матери.


Видеообращение Татьяны к неравнодушным зрителям опубликовал телеграм-канал «ВПШ». Певица сообщила, что ещё на днях были некоторые трудности с общением, так как кто-то взломал её аккаунт в социальной сети. Но сейчас уже всё в порядке, уточнила она.

Татьяна также рассказала, что у неё всё в порядке, она находится дома, репетирует и готовится к концерту и новой встрече со зрителями, которые её ценят и любят. Она, впрочем, отвечает им взаимностью, сказала певица, в заключение послав фанатам воздушный поцелуй.






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Актёр и режиссёр Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы
12 октября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известный советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы. Его состояние в настоящий момент врачи оценивают как средней тяжести.
Он по-прежнему подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передаёт телеграм-канал Mash. Медики начали давать артисту сильнодействующий антибиотик, так как его организм сильно ослаблен и существует реальная угроза заражения внутрибольничной инфекцией.

У народного артиста РСФСР спутанное сознание. Врачи полагают, что его мозг мог получить повреждения в результате нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Возможно, речь идёт о серьёзной стадии дисциркуляторной энцефалопатии.

В искусственную кому Ливанов был введён 10 октября. Специалисты надеялись, что это поможет восстановиться телу актёра и даст возможность обойтись без отёка мозга. В нейро-реанимацию лучший исполнитель роли Шерлока Холмса всех времён поступил 29 сентября с подозрением на инсульт и жалобами на слабость, нарушение речи, одышку и периодические боли.

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«Она не стриптизерша»: кем оказалась невестка Наташи Королевой и Тарзана, почему ее родители не приехали на свадьбу
12 октября 2024, 13:40

Фото: социальные сети Анны Валынкиной

Этим летом единственный сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко женился. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, а его избранницей стала 23-летняя стриптизёрша Мелисса Волынкина, родителей которой не было на свадьбе. Фанаты долгое время пытались понять причины, из-за которых близкие родственники невесты отсутствовали на празднике. «Радио 1» расскажет, почему родители девушки пропустили столь значимое мероприятие.

Свадьба Архипа Глушко

21 августа состоялось долгожданное бракосочетание сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко, Архипа, и его избранницы Анны Валынкиной, ранее известной как стриптизёрша Мелисса. Молодые люди в отношениях уже четыре года.

Певица, автор хита «Жёлтые тюльпаны», изначально выражала своё недовольство выбором Архипа, но смягчилась, когда Анна решила оставить карьеру в стриптизе и начала обучаться на визажиста.

Архип и Анна официально оформили свои отношения во Дворце бракосочетаний на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в тот же день Королёва и Глушко отпраздновали опаловую свадьбу — 21 год назад они зарегистрировали свой брак в этом же ЗАГСе.

Свадьба была пышной, однако родители Анны не присутствовали на ней. Более того, сама Анна никогда не показывала их публике и отказывалась обсуждать свою семью.

Фото: социальные сети Анны Валынкиной

Родители невестки Наташи Королёвой

Сегодня родители невестки Наташи Королёвой впервые вышли на телевидение. Они проживают в небольшом городке Мыски в Кемеровской области.

Кроме того, они высказали своё мнение о семье Наташи Королёвой и молодом зяте.

«Архип — это у неё первая такая серьёзная любовь. До этого у неё были парни, увлечения. Но ничего серьёзного такого у нее никогда ни с кем не было. На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко», — пояснил Алексей Валынкин в программе «Прямой эфир» канала «Россия-1».
Елена Валынкина также одобрила выбор дочери, считая Архипа хорошим человеком. Однако женщина сообщила, что Наташа Королёва и её муж до сих пор не встретились с ними.

«Куда мне со своим здоровьем на свадьбу? Ни транспорта, ничего нет. Архип с дочерью приезжали к нам. Наташа Королёва с Тарзаном не приезжали. С ними по телефону контактируем», — отметила Валынкина.
Гости программы были удивлены, что звёзды не помогли семье своей невестки приехать на свадьбу.

Валынкины также не отправились на Мальдивы вместе с молодоженами, в отличие от Королёвой и Тарзана. Все взаимодействие между новоиспечёнными родственниками сводится лишь к телефонным звонкам.

«С Наташей Королёвой лично я не знаком. Мы общались чисто по телефону. Поздравляли друг друга с днем рождения, с Новым годом. Каждый день не звоним друг другу, только по праздникам. В гости она не предлагала приехать. Я думаю, мы еще встретимся в тихом семейном кругу без камер», — рассказал Валынкин.

Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

Мнение Алексея Валынкина про работу дочки

Отец Мелиссы с любовью говорит о дочери. Он также поделился своим отношением к её профессии.

Девушка признаётся, что раньше работала в стриптиз-клубе в Москве, но оставила эту работу после встречи с сыном известных родителей.

«Анюта у меня первая любимая дочь. Любила животных, помогала ухаживать. Она умеет и стирать и приготовить. Занималась картингом, получала первые места, на коньках катается, ходила на танцы. Она сказала, что танцует на пилоне, и это не стриптиз. Если на то пошло, то стриптизерами можно назвать гимнасток, они же тоже танцуют. Для пилона надо иметь хорошую физическую подготовку. Она не показывала стриптиз. Она не стриптизерша, а танцовщица», — поделился своим мнением мужчина.
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«Она выписала себе путевку в ад»: Алиса Казьмина раскрыла правду об и изменах Аршавина и «сифилисе»
12 октября 2024, 12:12

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

В течение нескольких лет вся страна была свидетелем громкого скандала, потрясшего российский шоу-бизнес: распался брак известного футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской. Мужчина, несмотря на то, что в браке воспитывал двоих детей и готовился к появлению третьего, неожиданно покинул семью ради молодой модели Алисы Казьминой. «Радио 1» расскажет о том, как Алиса Казьмина принесла публичные извинения Юлии Барановской, почему ей пришлось лечь на операционный стол, и об отношениях с Андреем Аршавиным.

История измены Андрея Аршавина

В 2003 году футболист познакомился с Юлией Барановской, очаровательной и умной женщиной, которая мгновенно влюбилась в него. Их отношения развивались стремительно, и уже через месяц они начали жить вместе. Через два года у пары родился сын Артём, а в 2008 году на свет появилась дочь Яна.

Однако спустя 9 лет отношений в 2012 году футболист встретил в Лондоне Алису Казьмину, которая тоже была замужем и воспитывала детей. Их страсть быстро воплотилась в нечто большее и они оба решили оставить свои семьи ради друг друга.

Такое предательство стало для Юлии настоящим ударом, ведь Аршавин не просто ушёл от неё к другой женщине: он женился на новой избраннице, в то время как с Барановской о браке даже не говорил.

После таких болезненных событий телеведущая Юлия Барановская опубликовала книгу «Всё к лучшему», в которой впервые подробно рассказала о своем разрыве с Аршавиным.

«Утром мне прислали сообщение, что Андрей Аршавин снял для жены кинотеатр. Это было уже не в первый раз. Чуть ранее оказалось, что он ходил со мной в Эрмитаж. Мои друзья даже поинтересовались, какая погода в Питере. Я удивилась и поинтересовалась у мужа, с чего он со мной гуляет по музею. Андрей сказал, что был со всей командой "Зенита" и с ними была секретарша клуба. Я отшутилась, что, видимо, она очень вольно себя вела, раз ее приняли за жену. Тут снова. В этот раз я начала без шуток выяснять, что происходит, мы говорили два часа, и, видимо, я и правда его прижала какими-то фактами, потому что он выпалил, что был там с другой и уходит от нас. Я не поняла. "Куда ты уходишь"? "Я ухожу, заберу свои вещи и уеду. У меня другая". Мне казалось, что он бредит», — написала Барановская.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

История отношений Андрея Аршавина и Алисы Казьминой

Сама Алиса неоднократно заявляла об отсутствии намерений уводить кого-либо из семьи и рассказала, что и сама никому не изменяла.

«Я от него ушла, а не он от меня. Просто разлюбила. Не стала обманывать. Влюбилась в Андрея. Считаю, что мой бывший муж не должен жить обманутым», — рассказала в социальных сетях Казьмина.
Впервые Аршавин и Казьмина познакомились на элитной вечеринке в Лондоне. Между ними сразу же вспыхнули чувства, и вскоре они поняли, что не могут жить друг без друга.

Спустя год у пары родилась очаровательная дочь Есения, а Алиса продолжала заботиться о детях от предыдущего брака.

Развод Андрея Аршавина и Алисы Казьминой

Многие предполагали, что семейное счастье пары будет недолгим. Уже на следующий год после свадьбы модель объявила о своём намерении развестись, объяснив это усталостью от постоянных измен мужа.

Более того, футболист изменял жене с разными женщинами — он умело скрывал свои похождения и молчал, пока Казьмина с трудом воспитывала их маленькую дочь.

«Мне казалось, я всегда была такая волевая, сильная. Просто я, видимо, не подумала о том, что за время нашей совместной жизни он делал меня слабее с каждым днем. Когда у нас случился разрыв, я уже была слабая морально, зависела от этих отношений. Он ведь то же самое делал и с Юлией. Уходил, а потом снова возвращался к ней. У него модель поведения одна и та же. Сейчас я Юлю очень хорошо понимаю и во всем согласна с ее книгой. Вот это точно. Все к лучшему!» — прокомментировала Алиса.
Когда правда стала известна всем, Аршавин проявил решительность и не стал отрицать свою вину.

«Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что время назад не повернуть, уже ничего не исправить. Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется. Это самый близкий человек, которого я очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим», — говорил футболист.
Однако Алиса не собиралась отступать. Она твёрдо решила разорвать отношения с тем, кто предал её и не уважает ни её саму, ни их общую дочь.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Скандальный развод и проблемы со здоровьем

Разрыв дался Алисе так же тяжело, как и Юлии Барановской. Мирно расстаться у знаменитостей не получилось. Более того, футболист начал обвинять уже бывшую жену в краже:

«Апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. Один миллион евро наличными. Еще вопрос в том, как она это сделала. О нюансах долго рассказывать, и в это даже будет трудно поверить».
Алиса Казьмина не признала своей вины. Однако вскоре ей пришлось забыть о скандалах и слухах, поскольку у неё возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

У звезды неожиданно начал «проваливаться» нос. Многие предположили, что она больна сифилисом, но сама Алиса объяснила, что аутоиммунное заболевание и некроз стали следствием пережитого стресса, несправедливых обвинений и унижений.

Сначала у бывшей жены Аршавина обнаружили стафилококк, но инфекция не поддавалась лечению. Затем на носу Алисы появились так называемые «разрезы». Ей пришлось пройти курс интенсивной терапии, а затем перенести несколько сложных пластических операций.

Осознание вины

На сегодняшний день Казьмина говорит своём печальном опыте с сожалением. Она проходит восстановление после тяжёлой болезни и испытывает чувство вины перед Юлией Барановской.

«Общалась ли я с Юлей? Нет. Думаю, что на сегодняшний день ей уже ничего нужно — ни мои извинения, ни мое признание в том, тогда все было неправильно, плохо, некрасиво. Но если бы так получилось, что мы с ней встретились бы, я бы подошла… И попросила у нее прощения», — призналась Алиса.
Известный футболист нашёл новую любовь в лице Анны Петрушиной из Северодвинска. Его новая спутница уже подарила ему дочь Еву.

Алиса Казьмина предупреждает третью избранницу своего бывшего мужа о возможных проблемах в будущем и беспокоится об алиментах, ведь если пара расстанется, выплаты от Аршавина могут существенно сократиться.

«Я подумала: "Куда ты, девочка, лезешь?" Она просто себе выписала путевку в ад. Помогает ли Андрей? Он по закону платит алименты 50% на всех детей. Потом девушка подаст на алименты, мы с Юлей будем получать меньше, а на нем это никак не отразится», — сказала Казьмина.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

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«Люблю, когда мужчина на мне»: Седокова, Водонаева, Семенович и другие звезды рассказали об идеальном сексе
12 октября 2024, 02:00

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представители шоу-бизнеса всегда находятся под пристальным вниманием публики. Их личная жизнь становится предметом обсуждения и вызывает интерес у поклонников. Однако иногда звёзды самостоятельно делятся подробностями из интимной стороны своей жизни. «Радио 1» расскажет про пикантные предпочтения знаменитостей.

Анна Седокова

Певица часто публикует откровенные фотографии и видео со своим мужем в социальных сетях. Более того, она не против поговорить и на более личные темы. Певица даже опубликовала книгу «Искусство соблазнения».

«Я люблю, когда мужчина на мне, когда я чувствую всю тяжесть его тела. Когда он прижимает меня и защищает от всего мира. Он сверху – это мой тип», — рассказала певица.

Кроме того, в своих социальных сетях Седокова написала:

«Утренний секс — лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс!».

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алёна Водонаева

Алена Водонаева неоднократно говорила о том, что у неё был «фантастический» секс с её бывшим мужем Алексеем Малакеевым. Несмотря на то, что они расстались, они продолжали видеться и наслаждаться сексуальным обществом друг друга.

Со своим вторым мужем, диджеем Алексеем Косинусом, Алена, по её словам, практически не выходила из спальни — даже предложение руки и сердца он сделал ей обнажённым после очередного интимного момента.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Анна Семенович

Анна Семёнович заявила, что после сорока лет она испытывает большее удовольствие от интимных отношений, чем в двадцатилетнем или тридцатилетнем возрасте.

«Вот что я вам скажу: после сорока всё в этой жизни гораздо красочней и вкусней. И особенно секс! Спасибо опыту, умению и понимаю, что доставляет тебе и партнёру удовольствие», — поделилась Семенович.
Она отметила, что после сорока девушки уже отрыто выражают свои желания и не стесняются говорить о них партнёру.

Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко

Милош Бикович

В интервью с Ксенией Собчак Милош Бикович выразил мнение, что заниматься сексом без любви, руководствуясь лишь одним желанием — это проявление слабости.

«Ты занимаешься сексом, чтобы удовлетворить свои потребности: инстинкты, свои желания, похоть. Похоть — это не слабость? Это слабость, и в любом человеке она есть», — сказал актер.
Бикович считает, что похоть не должна определять поведение человека и влиять на его выбор партнёра для интимной близости. В этом случае, похоть становится доминирующим фактором, что указывает на слабость.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Павел Деревянко

Герой Деревянко в сериале «Беспринципные» Славик часто занимается сексом на экране. Эта черта объединяет актёра с его персонажем.

«Люблю секс. Часто ли он у меня? Нормально, регулярно!» — пошутил актер.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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#секс
#актёр
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#звёзды
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Совокупления и фекалии: как Епифанцев лишил себя Родины из-за мухоморов и угодил в секс-скандал с подростком
11 октября 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Епифанцев — имя, которое вызывает бурные обсуждения в российских медиа уже не первый год. Актёр, известный своими скандальными выходками и спорными заявлениями, вновь привлёк внимание общественности. На этот раз поводом для обсуждения стали не его роли в кино, а, как ни странно, мухоморы, сбор которых законодательно запрещен. О страсти актера к грибам и подробностях скандала расскажет «Радио 1».

Актер Епифанцев: высказывания о России


После начала СВО на территории Украины Владимир Епифанцев неоднократно позволял себе высказывания, критикующие властей. Кроме того, артист отказывался причислять себя к русской нации и заявлял, что ему стыдно жить в этой стране. Но несмотря на свои заявления и двусмысленное отношение к Отечеству, Епифанцев продолжает активно работать в российском кино.

Возмущенные поведением Епифанцева пользователи Сети не упускают возможности напомнить артисту одну из его первых ролей в фильме «Зеленый слоник», констатировав, что это – предел его возможностей. Сюжет фильма, который был снят в 1999 году до сих пор остается многим неясным. Однако сам актер считает участие в этой картине важной, несмотря на сцены с извращениями, обмазывание фекалиям, совокуплениями с сокамерником и т.д.

«Зеленый слоник — его потолок», «Разнузданный алкаш-хамло», «Грибов переел», — пишут комментаторы в социальных сетях.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Любовь к мухоморам


В 2023 году Госдума приняла закон, согласно которому за незаконные сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений и грибов предусматривается лишение свободы до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей. Запрет собирать мухоморы стал последней каплей для актера, после этого из его уст посыпались в адрес властей страны упреки.

«На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя!» — жаловался Епифанцев.

Оказалось, что Епифанцев является своего рода «грибным гуру», и уже много лет продвигает философию употребления токсичного галлюциногена.

Другие скандалы с Епифанцевым


Актёр давно стал предметом обсуждения не только благодаря своим ролям, но и бурной личной жизни, которая регулярно попадает на страницы прессы. Измены, драки, сомнительные «тусовки», подозрения в связи с подростком.

Так, в 2017 году актер попал в поле зрения правоохранителей.

К 45-летнему Владимиру Епифанцеву из Дагестана прилетела 14-летняя девочка. Владимир пояснил, что девочка обманула его и не сообщила, что ей всего 14 лет, а призналась в этом намного позже. Он заверял, что интимной связи с подростком у него не было и всю ночь они обсуждали кино.

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#артист
#новости
#сво
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«Без кусочка конца»: как Слепаков* угодил в скандал с SHAMANом и зачем «каждый месяц проверяет простату»
11 октября 2024, 16:17

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Покинувший Россию после начала СВО комик Семен Слепаков* угодил в скандал. В соцсетях завирусилось видео, снятое на концерте в Ашдоде, на котором бывший резидент Comedy Club спародировал SHAMANа, исполнив песню «Нерусский». Израильская публика восприняла шутку неоднозначно, обвинив артиста в оскорблении еврейских традиций. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Семен Слепаков* спародировал SHAMANа


Во время выступления в израильском городе Ашдод Семен Слепаков* в надежде оскорбить Ярослава Дронова (SHAMAN) навлек на себя негодование местной публики.

«Он поет патриотические песни. Я подумал, что в Израиле эта ниша еще не занята. Если есть в России певец SHAMAN, который поет песню «Я — русский», то в Израиле может быть певец Шимон, который будет петь песню «Нерусский», — анонсировал свой перформанс комик.

В песне со сцены Слепаков* спел про то, что каждый месяц «проверяет простату свою, потому что нерусский, неважна кровь отца». Далее Слепаков* прошелся и по израильской традиции, связанной с обрезанием.
«Нерусский – без кусочка конца. Нерусский – мне не повезло. Нерусский – я всемирное зло», – спел артист.

Завершился экспромт строчкой, что он навсегда останется в Израиле.

Однако вместо ожидаемой поддержки израильтян Слепаков* получил шквал гневных комментариев. Зрители сочли, что Слепаков* вместо оскорбления Дронова глумится над их происхождением.
«Гнать взашей к чертовой матери», «Высмеивай свои традиции, если у тебя они есть», «Он приехал в нашу страну и еще над нами смеется», – возмутились местные жители.
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Провокации Слепакова*


Провокация Слепакова* в адрес Дронова не стала первой: в ноябре 2023 года юморист уже пытался исполнить эту же песню. Тогда активисты движения «Ветераны России» обратили внимание на его слова. Общественники выразили мнение, что Слепаков*, покинувший Россию, распространяет антироссийские и оскорбительные высказывания, за что должен понести ответственность.

Как живет Слепаков* в Израиле

В последнее время дела Слепакова* в Израиле идут плохо: комик давно перестал создавать оригинальные песни и теперь зарабатывает на перепевках чужих хитов.

По информации СМИ, некоторое время Слепаков* действительно мог позволить себе жить за счет жены. На одной из светских вечеринок он встретил Карину, дочь влиятельного бизнесмена. Говорили, что отец Карины не был в восторге от ее выбора, но не стал вмешиваться. Окружающим жена Слепакова* казалась довольно хорошей партией для комика.

«Карина произвела на меня впечатление скромной девушки, которая искренне любит Сеню. Жаль, что у них не сложилось», — заявляла юмориста Елена Борщева.

Брак Слепакова* с Екатериной продлился восемь лет, но детей у них так и не появилось.

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Рэпера Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
11 октября 2024, 13:35

Фото: iStock/artoleshko

Экс-сотрудник Канье Уэста подал в суд на рэпера, обвинив его в незаконной слежке за бывшей женой Ким Кардашьян и нынешней супругой Бьянкой Цензори. Об этом сообщает Variety.
Мужчина по имени Джон Доу заявил, что Уэст якобы поручил ему нанять частных детективов, чтобы следить за Цензори, пока она навещала близких в Австралии. В иске утверждается, что Доу также должен был следить за семьей Кардашьян на предмет «торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации».

По словам мужчины, музыкант принял его на работу в 2022 году и вскоре повысил до должности «директора разведки». Примечательно, что одной из обязанностей Доу был поиск потерянных Уэстом вещей или машин. Мужчина подчеркнул, что опыт работы на известного американского исполнителя повлиял на его психическое здоровье.

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«Изнасилованная баба»: как живет и в чем раскаивается называвшая россиян собаками Яна Троянова*
11 октября 2024, 13:29

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская актриса Яна Троянова*, знаменитая по роли в сериале «Ольга», привлекла внимание публики своими противоречивыми заявлениями. После эмиграции из России она сделала ряд громких публичных комментариев на различные темы, которые быстро стали предметом обсуждения в СМИ. О том, какие из ее высказываний вызвали больше всего обсуждений и куда пропала актриса расскажет «Радио 1».
Основной темой всех высказываний знаменитости стала ее антироссийская позиция: в разных интервью она делала все более странные и резонансные заявления.

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», — сказала Троянова*.
С тех пор прошло время и звезда неожиданно исчезла из общественной жизни. Она перестала давать интервью, практически не ведет активную жизнь в социальных сетях и выбрала максимально уединенный образ жизни.

Политическая позиция Яны Трояновой*

Знаменитость начала открыто выражать свои оппозиционные взгляды еще в 2020 году, а в сентябре 2021 года актриса решила уехать в Грузию, желая «покончить с политикой».

В связи с политическими взглядами Трояновой* количество предложений о работе значительно сократилось, однако после короткого перерыва в социальных сетях с актрисой связались продюсеры сериала «Ольга» и предложили ей участие в пятом сезоне.

Звезда согласилась, но продюсерам «Ольги» пришлось донести до Трояновой*, что она должна вести себя сдержанно, иначе потеряет все привилегии.

«Продюсеры очень хотели "Ольгу", они любят ее. Я подумала, что сделать последнюю роль в России, наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. Мне говорили: "Ты сорвешься, и тогда все деньги, которые мы вложили... Мы просто уйдем сидеть за растрату". Я дала слово пацана. Люди вкладывают деньги, мне нужно будет молчать. Я даю это слово, о котором позже, конечно же, пожалею», — рассказала Яна*.

К октябрю 2022 года терпение актрисы подошло к концу. Она продала свою квартиру в России и переехала во Францию.

По словам Трояновой*, у нее не возникло никаких трудностей при отъезде из страны, хотя она изначально беспокоилась о возможных проблемах.

«Для меня были какие-то, я бы сказала, привилегии. Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — поделилась в интервью Троянова*.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Проблемы за пределами России

Радость Трояновой* после отъезда из России оказалась недолгой. В Париже и Каннах к малоизвестной актрисе никто не проявлял интереса, а деньги от продажи ее недвижимости в Москве стали быстро заканчиваться.

Одним из главных способов подработки для Трояновой* стали скандальные интервью: она активно раздавала комментарии для европейских СМИ и выступала в прямых эфирах, критикуя своих соотечественников.

Знаменитость верила, что вскоре станет известна местной аудитории и начнет активно пробиваться на европейский кинорынок.

При этом Троянова* пошла на крайние меры — в интервью с европейской прессой она, к примеру, сделала шокирующее предложение убивать русских детей. Каждый день высказывания становились всё более громкими и оскорбительными.

«Моя Родина меня предала. Я чувствовала себя обездоленной, потому что оказалась меньшинством», — сказала актриса.
В своих прямых эфирах она открыто призывала к насилию, выражала ненависть к российским детям и радовалась смертям бойцов ВС РФ и призывала зрителей оказывать материальную поддержку ВСУ. Во время интервью на латвийском YouTube-канале Троянова* сравнила своих соотечественников с собаками.

«Русские – злые собаки, трусы и алкаши. Россия – изнасилованная баба. По ним по всем плачет Гаагский трибунал. Там люди живут в настолько подчиненном положении, что им уже ничего не поможет», — высказалась Троянова*.


Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Яна Троянова* и алкоголь

Яна* вышла замуж за мужчину, который страдал от алкогольной зависимости. Их сын Николай перенял эту привычку от отца и вплоть до своей смерти также злоупотреблял алкоголем.

После его кончины и сама Троянова* начала пить. Она обвиняла себя в самоубийстве сына и признавалась, что не любила его и не хотела рожать.

«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось «залетела», — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела», — откровенно призналась актриса в одном из интервью.
После случившегося актрису всё больше затягивало в алкогольную зависимость. Она перестала обращать внимание на моральные принципы, работу и возможные риски, связанные с употреблением алкоголя.

«Я могла выпить за ночь 12 бутылок вина. Белого. Это самоубийство называется. Человек не может остановиться, он очень болен. Ничто не может убедить алкоголика не выпить первую рюмку», — рассказала Троянова*.

В состоянии алкогольного опьянения Яна* теряла контроль над собой. Она видела во всех окружающих предателей, которые не хотели быть рядом с ней.

В пьяном угаре звезда ссорилась не только со своим возлюбленным, но и со всеми друзьями, которые уже сильно устали от выходок актрисы.

* — внесена в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в РФ

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Сигал написал Путину письмо с готовностью «умереть рядом со своим президентом»
Стивен Сигал выразил готовность воевать за Россию на СВО
11 октября 2024, 06:49

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский актер и спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».
Об этом Сигал заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости», посвященном российско-украинскому конфликту. Сигал сообщил, что узнал о начале СВО, когда находился на Ближнем Востоке, и незамедлительно отправил письмо Путину. Актер выразил уверенность в том, что Россия одержит победу, описав происходящее как «войну между добром и злом», и подчеркнул свою готовность поддерживать Россию.

Сигал также добавил, что его предки были из России, и что он «считает себя русским». Фильм Сигала был снят летом 2022 года и включает кадры из Мариуполя, в том числе с разрушенной «Азовстали». Сигал лично посещал зону боевых действий и общался с российскими военными.

В аннотации к фильму говорится, что он стремился показать «правду» о происходящем, отвергая западную версию конфликта. В мае 2024 года Сигал был среди почетных гостей на инаугурации Путина и получил орден Дружбы за вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества.

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