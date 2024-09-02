Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, он примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе, пишет РИА Новости.
Кроме того, планируется, что главы России и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обсудят международные и региональные проблемы и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и партнерства.
В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.
Напомним, МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» Путина.
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Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина
В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.
Напомним, МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» Путина.
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Элина Позднякова