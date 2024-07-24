МИД Украины: Россия не готова к переговорам

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только если они будут проходить на основе добросовестности. Однако пока что такой готовности со стороны Москвы не наблюдается.
Ранее в Пекине передали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов к диалогу с Россией.
После заявления китайской стороны Кремль сообщил, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «созвучны» позиции Москвы.
23 июля Дмитрий Кулеба впервые с начала военной операции посетил Китай. Он встретился с главой МИД КНР Ван И, и они сошлись во мнении, что урегулирование конфликта должно происходить за столом переговоров. Как сообщает Reuters, их разговор продолжался более трёх часов.
В июне Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров, среди которых — вывод украинских войск из республик Донбасса и других регионов, признание их частью России, отказ Киева от членства в НАТО и другие. Однако Владимир Зеленский посчитал это ультиматумом.
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«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с Россией. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — цитирует РБК слова Кулебы.
После заявления китайской стороны Кремль сообщил, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «созвучны» позиции Москвы.
23 июля Дмитрий Кулеба впервые с начала военной операции посетил Китай. Он встретился с главой МИД КНР Ван И, и они сошлись во мнении, что урегулирование конфликта должно происходить за столом переговоров. Как сообщает Reuters, их разговор продолжался более трёх часов.
В июне Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров, среди которых — вывод украинских войск из республик Донбасса и других регионов, признание их частью России, отказ Киева от членства в НАТО и другие. Однако Владимир Зеленский посчитал это ультиматумом.
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Мира Полтева