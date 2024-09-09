МИД Украины вызвал иранского дипломата из-за сообщений о якобы передаче ракет РФ

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МИД Украины в понедельник вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара из-за активного обсуждения в СМИ якобы осуществлённых иранских поставок ракет России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне СВО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не каждый раз подобная информация правдива.
В МИД Украины заявили, что выразили Амузегаре глубокое беспокойство в связи с поступившей информации о передаче ракет России. Также его в жёсткой форме предупредили о возможных последствиях такого поступка.
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Анастасия Чинкова