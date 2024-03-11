МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Франциска к переговорам

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса в связи с призывом Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Ранее Франциск заявил, что терпящая поражение сторона в конфликте на Украине должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом Папа не стал напрямую называть стороны конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с мнением Папы.
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Александр Климов