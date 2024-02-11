Песков: Украине придется признать новую реальность для мирных переговоров

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Россией. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин множество раз предлагал разрешить конфликт путем диалога. Однако на Украине был введен запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова