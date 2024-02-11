Песков: Украине придется признать новую реальность для мирных переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, однако, если он отвергается, в таком случае СВО продолжается. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.