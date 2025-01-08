Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок, но только при условии, что бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».