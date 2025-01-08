Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок, но только при условии, что бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
В декабре издание «Страна» писало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов.
По данным издания, окружение Зеленского уже приняло решение о втором сроке. С уровнем доверия 52% у нынешнего главы государства остаются шансы одержать победу.
При этом отмечается, что Залужный получил от главы офиса Зеленского Андрея Ермака предложение о том, что в случае невыдвижения своей кандидатуры он сможет получить первое место в списке партии «Слуга народа» и кресло спикера в Верховной раде. В настоящее время Залужный ещё не принял окончательного решения.
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По данным издания, окружение Зеленского уже приняло решение о втором сроке. С уровнем доверия 52% у нынешнего главы государства остаются шансы одержать победу.
При этом отмечается, что Залужный получил от главы офиса Зеленского Андрея Ермака предложение о том, что в случае невыдвижения своей кандидатуры он сможет получить первое место в списке партии «Слуга народа» и кресло спикера в Верховной раде. В настоящее время Залужный ещё не принял окончательного решения.
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Анастасия Чинкова