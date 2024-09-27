Саидов: Москве и Ташкенту важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга

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Ташкент и Москва не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Об этом после встречи на полях ГА ООН с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым написал его коллега из Узбекистана Бахтиер Саидов.
«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», — приводит РИА Новости слова Саидова.Ранее в парламенте Узбекистана призвали российский МИД «заниматься своими делами». Речь шла об учительнице, которая избила ученика за использование русского языка. По мнению вице-спикера республики Алишера Кадирова, реакция российской стороны — попытка «поднять шум на пустом месте».
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Никита Кротов