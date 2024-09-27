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Министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.
«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили, подчеркнув, что обсуждения могут лишь усилить позицию России в конфликте.Он также отметил, что Великобритания обсуждает с США, как лучше поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в ближайшие месяцы.
Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что страны НАТО ведут обсуждения о возможности использования западных дальнобойных вооружений Украиной, что может привести к прямому вовлечению Запада в конфликт. Это, по его мнению, изменит суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие меры в ответ на создаваемые угрозы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России ясны и однозначны, и не подлежат сомнению.
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Елена Перлова