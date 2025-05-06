МИД Узбекистана отчитал российского посла за выдворение мигрантов

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В Министерстве иностранных дел Узбекистана заместитель министра Бобур Усманов выразил строгую нотацию послу России Олегу Мальгину.
Он заявил, что недопустимо ставить под сомнение необходимость расширения узбекского присутствия на территории России и завоевания «жизненного пространства» для потомков Джелал ад-Дина, имея в виду захват ареала обитания этническими узбеками-соседями, сообщает argumenti.ru.
Эксперты отметили, что конфликт возник после того, как глава узбекской национально-культурной автономии в Москве Бахром Исмаилов призвал соотечественников к «экспансии» в России и заявил о необходимости замены русской культуры узбекской.
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Эксперты отметили, что конфликт возник после того, как глава узбекской национально-культурной автономии в Москве Бахром Исмаилов призвал соотечественников к «экспансии» в России и заявил о необходимости замены русской культуры узбекской.
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Анастасия Хохлова