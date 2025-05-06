МИД Узбекистана отчитал российского посла за выдворение мигрантов

В понедельник в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт «‎Хора Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало несколько сотен зрителей, включая журналистов, дипломатов и ветеранов. Об этом пишет ТАСС.