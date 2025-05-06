Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД Узбекистана отчитал российского посла за выдворение мигрантов

МИД Узбекистана отчитал российского посла за выдворение мигрантов

Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заместитель министра Бобур Усманов выразил строгую нотацию послу России Олегу Мальгину.
Он заявил, что недопустимо ставить под сомнение необходимость расширения узбекского присутствия на территории России и завоевания «жизненного пространства» для потомков Джелал ад-Дина, имея в виду захват ареала обитания этническими узбеками-соседями, сообщает argumenti.ru.

Эксперты отметили, что конфликт возник после того, как глава узбекской национально-культурной автономии в Москве Бахром Исмаилов призвал соотечественников к «экспансии» в России и заявил о необходимости замены русской культуры узбекской.

Читайте также:

В Кремле высказались о любимом кефире Путина

Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар

Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
#конфликт
#финансирование
#ссср
#эксперты
В Кремле высказались о любимом кефире Путина
Песков: ажиотаж вокруг кефира Путина говорит о популярности лидера страны
06 мая 2025, 15:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ажиотаж вокруг любимого кефира президента России Владимира Путина говорит о сплочении общества и популярности главы государства. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента», — отметил он, комментируя кадры фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», где Путин достает из холодильника кефир.

Известно, что кефир марки «Эковакино» производится рязанским предприятием «Вакинское агро».

Премьера документальной картины «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» прошла на канале «Россия 1» в минувшее воскресенье, 4 мая.

Читайте также:

Путин высказался о подготовке России к действиям в отношении Украины

«Рукой махнул и попал себе по лбу»: Путин рассказал о царапине на своем лице

«Я всегда об этом думаю»: Путин высказался о преемнике
#мир
#россия
#владимир путин
#новости
#еда
#президент
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар
06 мая 2025, 14:52

Фото: istockphoto/JARAMA

По мнению директора Центра европейской информации и доцента МГИМО Николая Топорнина, репутация Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза (ХДС), понесла серьезный удар после того, как он не смог набрать необходимое количество голосов для избрания канцлером Германии.
В разговоре с RT он отметил, что это стало неожиданным политическим сюрпризом, поскольку впервые в послевоенной истории Германии канцлер не был избран после подписания коалиционного соглашения.

Топорнин добавил, что в Бундестаге царит замешательство, так как никто не ожидал такого исхода. Причиной этого, по его словам, стало то, что некоторые депутаты коалиции не поддержали кандидатуру Мерца. Поскольку голосование проходило тайно, определить, кто именно проголосовал против, сложно, но эксперты предполагают, что это могли быть представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), особенно из её левого крыла, которое было настроено против Мерца.

Политолог также напомнил, что у Бундестага есть 14 дней для повторного избрания канцлера. Это может быть как Мерц, так и другой кандидат. Он предположил, что партийное руководство может попытаться убедить депутатов в необходимости поддержки Мерца. Однако, даже если ему удастся набрать 316 голосов, его дальнейшая деятельность может столкнуться с критикой и возможным вотумом недоверия. Топорнин подчеркнул, что у Мерца уже нет устойчивого большинства, на которое он мог бы опираться, что наносит серьезный удар по его политической репутации.

Читайте также:

Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19

«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки

Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену
#сша
#победа
#соглашения
#голосование
#депутаты
#финансирование
#эксперты
#заявление
#политолог
#удар
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Дагестана выиграла более 42 млн рублей в лотерею
Многодетная мать из дагестанского села выиграла более 42 млн рублей в лотерею
06 мая 2025, 11:32

Фото: iStock/LeventKonuk

В Дагестане женщина выиграла крупную сумму в лотерее. Ее выигрыш составил более 42 млн рублей.
Эльмира проживает в селе, а билет приобрела на новогодних праздниках. Женщина зачеркнула номера наобум. В интервью РБК Life она призналась, что сначала подумала о выигрыше в 42 тысячи.

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 млн! От волнения даже отложила в сторону телефон. Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — рассказала Эльмира.
Женщина теперь планирует приобрести квартиру. Вместе с мужем она воспитывает четырех детей. Эльмира уже два десятка лет работает пекарем.

В прошлом году житель Самары выиграл в лотерее свыше 56 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кемеровские медики стали жертвами занижения заработной платы

«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти

Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного
#билет
#женщина
#деньги
#лотерея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы собрал сотни человек в зале ГА ООН
06 мая 2025, 10:03

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

В понедельник в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт «‎Хора Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало несколько сотен зрителей, включая журналистов, дипломатов и ветеранов. Об этом пишет ТАСС.
Перед началом концерта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил важность вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией, подчеркнув, что жертвы были не напрасны и стали основой для создания ООН как гаранта мира.

Музыканты исполнили множество известных композиций, включая «Три танкиста», «Смуглянка», «День Победы» и другие песни, как на русском, так и на иностранных языках. Концерт стал символом памяти и уважения к подвигу тех, кто сражался за мир.

Читайте также:

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа

Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#концерт
#музыканты
#день победы
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
06 мая 2025, 09:08

Фото: iStock/Vacclav

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который прекращает федеральное финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе за границей. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-релизе Белого дома подчеркивается, что данное распоряжение направлено на защиту американцев от биологических угроз, способных привести к пандемиям, таким как COVID-19.

Указ запрещает финансирование исследований в «проблемных странах», включая Китай и Иран, и позволяет исследовательским агентствам выявлять и прекращать другие биологические проекты, угрожающие общественной и национальной безопасности.

Трамп выразил уверенность в том, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана утечкой из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Читайте также:

Россияне за сутки скупили кефир, который пьет президент России

Юрист прокомментировал новости об измененях в процедуре поверки счетчиков воды

Российский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в спивающихся россиянах
#президент
#финансирование
#указ
#пандемия
#лаборатории
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате