Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19

Президент США Дональд Трамп утверждает, что победа во Второй мировой войне была достигнута «исключительно благодаря Соединенным Штатам». Он отметил, что при этом страна не празднует свои заслуги и ведет себя скромно, в отличие от других государств. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.