Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который прекращает федеральное финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе за границей. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-релизе Белого дома подчеркивается, что данное распоряжение направлено на защиту американцев от биологических угроз, способных привести к пандемиям, таким как COVID-19.
Указ запрещает финансирование исследований в «проблемных странах», включая Китай и Иран, и позволяет исследовательским агентствам выявлять и прекращать другие биологические проекты, угрожающие общественной и национальной безопасности.
Трамп выразил уверенность в том, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана утечкой из лаборатории Уханьского института вирусологии.
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Указ запрещает финансирование исследований в «проблемных странах», включая Китай и Иран, и позволяет исследовательским агентствам выявлять и прекращать другие биологические проекты, угрожающие общественной и национальной безопасности.
Трамп выразил уверенность в том, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана утечкой из лаборатории Уханьского института вирусологии.
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Дарья Осипова