В Кремле высказались о любимом кефире Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Ажиотаж вокруг любимого кефира президента России Владимира Путина говорит о сплочении общества и популярности главы государства. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента», — отметил он, комментируя кадры фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», где Путин достает из холодильника кефир.
Известно, что кефир марки «Эковакино» производится рязанским предприятием «Вакинское агро».
Премьера документальной картины «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» прошла на канале «Россия 1» в минувшее воскресенье, 4 мая.
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