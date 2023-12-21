МИД Узбекистана вызвал посла РФ в связи со скандальным заявлением Прилепина

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МИД Узбекистана пригласил российского посла Олега Мальгинова из-за высказывания российского писателя Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Согласно сообщению, ранее Прилепин заявил о необходимости присоединения к России территории, откуда прибывают мигранты, и привел в качестве примера Узбекистан. По его словам, это необходимо делать, чтобы учить их русскому языку.
При этом Мальгинов заверил, что высказывания Прилепина являются его личным мнением и никак не отражают официальную позицию России в отношении дружественного и независимого Узбекистана.
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«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — считают в МИД Узбекистана.
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Элина Позднякова