В Словакии сделали заявление о поставках электричества Украине

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Поставки электроэнергии для Киева продолжит словацкая фирма SEPS по договору с «Укрэнерго», несмотря на обещания премьера страны Роберта Фицо остановить сотрудничество на фоне прекращения газового транзита. Об этом пишет iRozhlas.
По данным журналистов, поставки будут штатными по всем высоковольтным линиям.
Накануне Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского в «саботаже» на фоне решения главы киевского режима прекратить договор о транзите с 1 января 2025 года. Премьер-министр Словакии заявил, что его страна может снизить помощь гражданам Украины, проживающим на словацкой территории.
Остановка Зеленским транзита вызвала также энергетический кризис в Приднестровье.
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Накануне Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского в «саботаже» на фоне решения главы киевского режима прекратить договор о транзите с 1 января 2025 года. Премьер-министр Словакии заявил, что его страна может снизить помощь гражданам Украины, проживающим на словацкой территории.
Остановка Зеленским транзита вызвала также энергетический кризис в Приднестровье.
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Никита Кротов