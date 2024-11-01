МИД Венгрии раскрыл опасность вступления Украины в НАТО

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Венгрия проводит с Украиной переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, однако там не будет фигурировать намерение Киева вступить в НАТО, поскольку это привело бы к началу Третьей мировой войны. Об этом сообщил представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи, слова которого приводит агентство MTI.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовятся к подписанию двустороннего документа, в котором киевская сторона намерена зафиксировать готовность Будапешта не блокировать приглашение в НАТО.
В свою очередь Пацолаи заявил, что сейчас ведутся переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной. Их важной часть является восстановление прав венгерской национальной общины. При этом в ходе переговоров Будапешт дал понять Киеву, что намерение Украины о вступлении в НАТО не станет частью этого соглашения.
Он добавил, что Венгрия уже неоднократно высказывала своё мнение по этому вопросу, и позиция не изменилась: вступление Украины в НАТО грозит началом Третьей мировой войны.
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В свою очередь Пацолаи заявил, что сейчас ведутся переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной. Их важной часть является восстановление прав венгерской национальной общины. При этом в ходе переговоров Будапешт дал понять Киеву, что намерение Украины о вступлении в НАТО не станет частью этого соглашения.
Он добавил, что Венгрия уже неоднократно высказывала своё мнение по этому вопросу, и позиция не изменилась: вступление Украины в НАТО грозит началом Третьей мировой войны.
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Анастасия Чинкова