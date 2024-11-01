Стало известно, кто помешал Украине вступить в НАТО в 2006 году

Фото: iStock/Michele Ursi
Украина могла вступить в НАТО ещё в 2006 году, однако этому воспрепятствовал бывший президент страны Виктор Янукович. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер, слова которого приводит «Лента.ру».
В этот период Янукович был премьер-министром Украины, а управлял страной Виктор Ющенко. Последний настаивал на том, чтобы получить план действий для дальнейшего вступления в Североатлантический альянс. Однако Янукович выступил против такого решения, что и стало причиной отказа Украины от вступления в объединение 18 лет назад.
Ранее стало известно, что Пентагону придётся исправлять последствия своего стратегического просчёта 2010-х годов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Зеленский рассказал о пути Украины к НАТО
Зеленский: Киев говорит не о членстве в НАТО, а о приглашении в альянс
В Венгрии прошла акция против политики НАТО на Украине
Анастасия Чинкова