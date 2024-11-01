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Стало известно, кто помешал Украине вступить в НАТО в 2006 году

Экс-помощник госсекретаря США Пайфер: Украина могла стать членом НАТО в 2006 году
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина могла вступить в НАТО ещё в 2006 году, однако этому воспрепятствовал бывший президент страны Виктор Янукович. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер, слова которого приводит «Лента.ру».


В этот период Янукович был премьер-министром Украины, а управлял страной Виктор Ющенко. Последний настаивал на том, чтобы получить план действий для дальнейшего вступления в Североатлантический альянс. Однако Янукович выступил против такого решения, что и стало причиной отказа Украины от вступления в объединение 18 лет назад.

Ранее стало известно, что Пентагону придётся исправлять последствия своего стратегического просчёта 2010-х годов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#политика
#план
Нетаньяху вернулся к вопросу передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме
01 ноября 2024, 13:24

Фото: iStock/Alexander Donin

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, которая занимается оценкой возврата России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин в беседе с РИА Новости на полях XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.
Он отметил, что несмотря на конфликт с соседними государствами, власти Израиля вернулись к работе по признанию Александровского подворья собственностью России. В настоящее время изучаются предоставленные материалы, однако никаких юридических оснований не признать эту собственность российской нет.

Также председатель ИППО поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи Александровского подворья, а также отметил, что оно не пострадало во время боевых действий.

В декабре прошлого года Степашин заявил, что процесс передачи подворья России «подзавис» из-за начавшегося конфликта в секторе Газа. Однако он не был полностью снят с повестки.

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#израиль
#россия
#собственность
#конфликт
#мид рф
#биньямин нетаньяху
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Ким Чен Ын дал указание помочь российской армии, сообщили в МИД КНДР
01 ноября 2024, 12:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО на Украине дал указание на оказание мощной поддержки и помощи России и её народу. Об этом заявила глава МИД страны Цой Сон Хи в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Она подчеркнула, что отношения между Россией и Северной Кореей переходят на новый уровень «отношений непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества со столетней перспективой.

Цой Сон Хи добавила, что в начала спецоперации Ким Чен Ын дал указание поддерживать Россию, ни на кого не оглядываясь. Этого КНДР будет придерживаться до конца, помогая российским товарищам в их «священной войне».

В свою очередь Лавров также отметил выход отношений между странами на беспрецедентно новый уровень. Сотрудничество, по его словам, действительно имеет стратегический характер, помимо прочего с точки зрения интенсивности политического диалога.

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#россия
#кндр
#сотрудничество
#помощь
#вс рф
#сво
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ФССП взыскала в доход государства 464 объекта имущества коррупционеров
01 ноября 2024, 12:13

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В 2024 году в доход государства было обращено более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 миллиарда ценных бумаг коррупционеров. Об этом директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов сообщил в беседе с ТАСС.
Отметим, что ежегодно 1 ноября в России отмечается День судебного пристава.

Аристов рассказал, что сотрудники главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ передали в доход государства 464 объектов движимого и недвижимого коррупционного имущества и около 2,2 миллиарда ценных бумаг в этом году.

Директор службы пояснил, что ГМУ ФССП было создано два года назад. Оно специализируется на взысканиях в доход России и ведёт исполнительные производства, в которых ответчиками выступают госорганы и госучреждения. В число этих производств входят предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, ликвидация свалок и ремонт дорог, а также многие другие социально важные вопросы.

За девять месяцев этого года в структурных подразделениях ГМУ ФССП на исполнении находилось более миллиона исполнительных производств. За этот же период сотрудниками управления было взыскано свыше 251 миллиарда рублей, включая более 116 миллиардов рублей налоговых платежей.

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#фссп
#доходы
#россия
#имущество
#приставы
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Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай при победе на выборах
01 ноября 2024, 10:25

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент и кандидат в главы США от партии республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах «разъединить» Россию и Китай. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Он назвал позором тот факт, что Россия и Китай были объединены нынешним главой государства Джо Байденом. После он пообещал «разъединить» страны, отметив, что сможет это сделать.

При этом Трамп регулярно подчёркивает, что в годы управления Штатами он выстроил хорошие отношения со многими мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина.

Ранее в ходе саммита БРИКС в Казани Путин и Си Цзиньпин отмечали, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом идеальных отношений между странами, которые носят равноправный и неконъюнктурный характер.

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#дональд трамп
#сша
#россия
#китай
#сотрудничество
#страны
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Самый кровавый президент США: В ГД предложили признать Байдена военным преступником
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил признать Байдена военным преступником
01 ноября 2024, 10:11

Президент США Джо Байден (Фото: сайт Кремля)

Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с инициативой возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена после окончания его полномочий, признав его военным преступником. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью РИА Новости Шеремет заявил, что Байден войдет в историю как «самый кровавый американский президент», который, по его мнению, спровоцировал конфликты в разных уголках мира и создал предпосылки для начала третьей мировой войны.

Депутат отметил, что именно действия Байдена стали причиной конфликта на Украине, который, по его словам, привел к «геноциду украинского народа» и разрушению некогда процветающей страны. Шеремет подчеркнул, что после завершения президентского срока Байдена необходимо привлечь его к ответственности за эти действия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#конфликт
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#сво
#всу
#байден
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В Госдуме предложили поправки к закону о запрете пропаганды чайлдфри
01 ноября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Dragon Claws

В законопроекте о запрете пропаганды идеологии чайлдфри следует учесть три исключения. Если отказ от деторождения связан с медицинскими показаниями, религиозными канонами либо тяжёлым материальным положением.
Соответствующие поправки к законопроекту предложили депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин. В документе, с которым знакомит читателей РБК, предлагается не считать пропагандой такую информацию, если отказ от рождения детей связан с тремя вышеперечисленными причинами.

Напомним, два законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри были приняты в первом чтении в середине октября нынешнего года. Авторы поправок подчёркивают, что они и их партия целиком поддерживают традиционные семейные ценности, к которым относится и рождение детей. Однако они подчёркивают, что отказ от деторождения может быть вызван разными причинами, в том числе и объективного характера.

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#люди
#дети
#госдума
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Трамп заявил, что именно он «уничтожил» «Северный поток-2»
01 ноября 2024, 09:19

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии заявил, что именно он «уничтожил» «Северный поток-2». Ему удалось это сделать, заблокировав строительство.
В интервью известному журналисту Такеру Карлсону, которое проходило в в городе Глендейн, штат Аризона, в присутствии зрителей, он напомнил, что, будучи президентом, вводил санкции против газопровода. Кроме того, политик обвинил нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена в том, что тот «одобрил российский трубопровод в Европу».

«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток-2». <...> Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны», — заявил Трамп.

Таким образом экс-президент отреагировал на попытки демократов в канун выборов обвинить кандидата от конкурирующей партии в связях с Россией. Он подчеркнул, что строительство газопровода было важнейшей задачей для Москвы, а ему удалось остановить его.

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#интервью
#северный поток
#люди
#трамп
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Лавров: Конфликт на Украине нужно решить путём устранения его причин
01 ноября 2024, 08:29

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью турецкой газете Hürriyet он сказал, что Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.

«Однако речь должна вестись не о временном прекращении огня, а о прекращении конфликта путем устранения его коренных причин», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Среди этих причин он прежде всего назвал активную экспансию НАТО на восток, создание угроз интересам и безопасности России, а также ущемление и полное попрание прав россиян и русскоязычных жителей на Украине.

По словам Лаврова, вполне очевидно, что в настоящее время мирное урегулирование конфликта ни в коей мере ни входит в планы противников Москвы. Ответом на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученные им в июне нынешнего года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, отметил глава российского МИД.

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#конфликт
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Во Франции потребовали уничтожить Евросоюз
Филиппо: Евросоюз следует уничтожить, пока он не развязал тотальную войну
01 ноября 2024, 06:50

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

Франция должна срочно выйти из Евросоюза и уничтожить его, пока он не развязал тотальную войну, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Таким образом он отреагировал на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС, подразумевающий новые полномочия Брюсселя в области безопасности, закон на случай внешнего вторжения, увеличение поддержки Украины и констатацию угрозы со стороны России.
«Полное безумие! <...> ЕС хочет тотальной войны. <...> Мы должны срочно выйти из него и уничтожить», — написал он.
Филиппо отметил, что в докладе подразумевается пропаганда по всей Европе заготовки личных запасов на три дня на случай ЧС, что, по его мнению, говорит о подготовке европейцев к прямому конфликту с Россией.

Ранее лидер другой французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что конфликт на Украине несет необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз, поэтому необходимо его завершить, причем сделать это следует как можно скорее.

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