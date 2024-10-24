Politico назвала страны НАТО, выступающие против принятия Украины в альянс

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Против немедленного вступления Украины в НАТО выступают США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Такие данные приводит Politico со ссылкой на свои источники.
Согласно данным издания, Вашингтон и Берлин не хотят быть втянутыми в прямой конфликт с Москвой. Однако США и Германия не исключают вступление Украины уже после завершения боевых действий.
По словам еще одного чиновника НАТО, данные страны лишь абстрактно поддерживают приглашение Украины, однако, как только это начнет происходить, они публично заявят о своем нежелании.
При этом Венгрия и Словакия также против вступления Украины в альянс. Лидеры этих стран, Виктор Орбан и Роберт Фицо, занимают в целом прокремлевскую линию, заключается в статье.
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«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — рассказал изданию один из должностных лиц НАТО.
По словам еще одного чиновника НАТО, данные страны лишь абстрактно поддерживают приглашение Украины, однако, как только это начнет происходить, они публично заявят о своем нежелании.
При этом Венгрия и Словакия также против вступления Украины в альянс. Лидеры этих стран, Виктор Орбан и Роберт Фицо, занимают в целом прокремлевскую линию, заключается в статье.
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Элина Позднякова