Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине

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Прекращения огня в ходе украинского конфликта можно будет добиться в том случае, если все крупные мировые державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию. Важно не допускать подливания масла в огонь этого противостояния.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Китайский лидер подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и поиск решений для мирного политического урегулирования конфликта на Украине в интересах всех сторон.
Он также добавил, что Китай постоянно и активно продвигает идею мирных переговоров, поощряя и поддерживая любые усилия, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса. Международное сообщество должно всячески содействовать и создать условия для возобновления прямого диалога и переговоров противоборствующих сторон, заключил Си Цзиньпин.
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