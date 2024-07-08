НАТО активно перебрасывает ВВС к границам Польши

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НАТО экстренно перебросил авиацию к Польше из-за ракетного удара по Украине. Об этом сообщили военкоры Telegram-канала «Военная хроника».
«К польской границе спешно гонят «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл. Параллельно ему, предположительно, с итальянской авиабазы Сигонелла вылетел противолодочный самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, а также самолёт ДРЛО Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов с авиабазы Гайленкирхен в Германии», — говорится в материале.В последнее время наблюдается повышенная активность натовских беспилотников-разведчиков над Черным морем, на что Минобороны РФ сообщило о необходимости принять срочные меры к их устранению.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Джон Хили рассказал о новом проекте военной помощи для Украины, который должен быть реализован в течении ближайших 100 дней. Всего с начала спецоперации Великобритания оказала Украине поддержку на сумму более 9 млрд долларов.
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Олег Дикий