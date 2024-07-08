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НАТО активно перебрасывает ВВС к границам Польши

«Военная хроника»: три самолета НАТО экстренно переброшено в Польшу
08 июля 2024, 11:35
Фото: IStock/yucelyilmaz

Фото: IStock/yucelyilmaz

НАТО экстренно перебросил авиацию к Польше из-за ракетного удара по Украине. Об этом сообщили военкоры Telegram-канала «Военная хроника».
«К польской границе спешно гонят «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл. Параллельно ему, предположительно, с итальянской авиабазы Сигонелла вылетел противолодочный самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, а также самолёт ДРЛО Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов с авиабазы Гайленкирхен в Германии», — говорится в материале.
В последнее время наблюдается повышенная активность натовских беспилотников-разведчиков над Черным морем, на что Минобороны РФ сообщило о необходимости принять срочные меры к их устранению.



Ранее новый премьер-министр Великобритании Джон Хили рассказал о новом проекте военной помощи для Украины, который должен быть реализован в течении ближайших 100 дней. Всего с начала спецоперации Великобритания оказала Украине поддержку на сумму более 9 млрд долларов.

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В США уволили журналистку, задававшую Байдену заготовленные Белым домом вопросы
Радиостанция WURD уволила ведущую, взявшую у Байдена липовое интервью
08 июля 2024, 12:07

Фото: IStock/Mihajlo Maricic

Американская радиостанция WURD уволила по соглашению сторон радиоведущую Андреа Лоуфул-Сандерс, которая на этой неделе взяла интервью у президента США Джо Байдена по заготовленным Белым домом вопросам, сообщила пресс-служба радиостанции.
Как сообщает агентство, подобный инцидент противоречит политике канала и независимости СМИ. Там также подчеркнули, что Лоуфул-Сандерс самостоятельно договорилась об интервью и канал не имеет к этому отношения.

Ранее стало известно, что Белый дом заранее прорабатывает перечень вопросов, которые можно задавать нынешнему президенту США, при этом убирает неудобные для обсуждения темы.

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МИД Японии: Токио обеспокоен развитием отношений России и КНДР
08 июля 2024, 12:03

Фото: istockphoto / Andrea Nicolini

Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР.
Южная Корея планирует поднять вопрос о сотрудничестве России и КНДР на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, сообщили в URA.RU.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе.

Ранее обеспокоенность по поводу союза России и Северной Кореи выразила Япония. Глава японского МИД Ёко Камикава заявила, что такое сотрудничество угрожает безопасности в регионе, который окружает Японию.

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НАТО активно перебрасывает ВВС к границам Польши

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине

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#сша
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#мид
#южная корея
#нато
#кндр
#россия
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Reuters: НАТО нуждается в дополнительных 35-50 бригадах для «защиты от РФ»
08 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / Michele Ursi

По сообщению агентства, в состав каждой бригады войдёт от 3 до 7 тысяч военнослужащих.
НАТО пересматривает свои военные планы, учитывая опыт конфликта на Украине. По информации агентства Reuters, со ссылкой на анонимного военного источника, альянс планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад. Это необходимо для того, чтобы отразить возможное «нападение со стороны России».

«По словам источника, формирование такого большого количества бригад может столкнуться с «серьёзными трудностями».Источник отказался предоставить дополнительную информацию, ссылаясь на секретность подобных планов альянса», — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что пока не вполне понятно, откуда НАТО сможет найти необходимое количество кадров для формирования такого числа подразделений. Вероятно, государства-члены альянса смогут решить эту задачу за счёт переброски войск из других регионов, дополнительного набора персонала или использования «комбинированного подхода».

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НАТО активно перебрасывает ВВС к границам Польши

Володин связал поражение Макрона с попытками вмешательства в дела других стран

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#самолет
#нападение
#военные
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#нато
#солдаты
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Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине
08 июля 2024, 10:57

Фото: сайт Кремля

Прекращения огня в ходе украинского конфликта можно будет добиться в том случае, если все крупные мировые державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию. Важно не допускать подливания масла в огонь этого противостояния.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Китайский лидер подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и поиск решений для мирного политического урегулирования конфликта на Украине в интересах всех сторон.

Он также добавил, что Китай постоянно и активно продвигает идею мирных переговоров, поощряя и поддерживая любые усилия, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса. Международное сообщество должно всячески содействовать и создать условия для возобновления прямого диалога и переговоров противоборствующих сторон, заключил Си Цзиньпин.

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#китай
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#си цзиньпин
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#конфликт
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Володин связал поражение Макрона с попытками вмешательства в дела других стран
08 июля 2024, 10:39

Фото: сайт Кремля

Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона потерпела поражение на объявленных им самим досрочных парламентских выборах. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он написал, что французы сейчас готовы голосовать за кого угодно, только не за Макрона. По мнению спикера нижней палаты российского парламента, такая же участь ожидает и другие страны Европы, лидеры которых пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран и пренебрегают интересами сограждан.

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP). Ранее политический деятель Кристоф Верзини заявил, что желание Макрона поддерживать бушующий на Украине конфликт может привести к катастрофе и Париж, и весь Европейский союз.

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#франция
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Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине
08 июля 2024, 10:38

Фото: сайт НАТО

Столтенберг заявил, что цель России и Китая — нанести поражение США и НАТО в конфликте на Украине.
В интервью CBS генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рассчитывает на поддержку Китая в ходе специальной военной операции. Он также отметил, что у России и Китая есть общие цели.

«Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно взаимосвязаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай выступает в роли главного катализатора российской агрессии в отношении Украины. Председатель Си и президент Путин стремятся к тому, чтобы НАТО и США потерпели неудачу в этом конфликте» — отметил генеральный секретарь НАТО.

По словам Столтенберга, успех России на Украине может вдохновить Китай на более активные действия в Азии.

США считают, что для решения проблем, связанных с Китаем, необходимо усилить Североатлантический альянс. Они утверждают, что США сами по себе являются мощной силой, составляя 25% мирового ВВП. Однако вместе со своими союзниками по НАТО они представляют уже 50% «мировой экономической и военной мощи».

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#путин
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Появились кадры переписки с летчиком, которого хотели заставить угнать самолет
08 июля 2024, 10:19

Фото: istockphoto / Vital Hil

Появилось видео с летчиком ВС РФ, которого хотели завербовать для угона самолета.
ФСБ опубликовала видео с российским военным лётчиком, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Кадрами поделились в РИА Новости.

Сначала на видео показана переписка в Telegram, где собеседник угрожает лётчику за угон самолёта. Затем россиянин рассказал, как его пытались завербовать



По словам военного, человек, пытавшийся его завербовать, не скрывал, что работает на разведку Украины.

Ранее ФСБ России предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Несмотря на угрозы, пилот не испугался и сразу же сообщил о происходящем своему командованию. После этого к расследованию подключились российские спецслужбы.

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Орбан: КРН является ключевой страной в решении конфликта на Украине
08 июля 2024, 10:05

Фото: Сайт Кремля

Орбан назвал КНР ключевой страной в вопросе переговоров между Россией и Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил мирную инициативу Китая по Украине. Он заявил об этом после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в рамках «миссии мира».

«В случае конфликта, который может произойти в соседнем с Венгрией регионе, мы также высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу. Венгрия всегда выступает за мир и никогда не поддерживает войну. Венгерский народ стремится к миру, спокойствию и согласию», — цитирует слова Орбана агентство MTI.

Орбан назвал визит председателя КНР в Будапешт в мае историческим событием и поблагодарил его за повышение уровня отношений между странами. Он также отметил, что за два месяца Венгрия активно работала над наполнением этих договорённостей реальным содержанием.

Ранее, 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву в составе делегации. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит в российскую столицу стал следующим этапом его «мирной миссии», которая началась с поездки в Киев 2 июля.

Венгерский премьер заявил, что в ближайшее время планирует провести ещё несколько «неожиданных» встреч. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам быть готовыми к новым шагам Орбана в рамках его «миссии мира».

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#венгрия
#киев
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Российскому военному предложили крупную сумму за угон самолёта Ту-22М3
08 июля 2024, 09:41

Фото: istockphoto / aapsky

Согласно опубликованной ФСБ фотографии переписки между российским пилотом и представителем украинских спецслужб, за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 пилоту обещали вознаграждение в размере трёх миллионов долларов.
Из переписки следует, что «Укроборонпром» был готов выделить один миллион долларов.

«Будет тебе три лимона», — говорится в переписке. На видео, предоставленном ФСБ, также показаны пачки долларов США.

Пилота украинские спецслужбы нашли через Telegram.

«Никаких разговоров о морали или этике. Мне предложили поджечь самолёт. Сразу же после этого мне стали угрожать в адрес моих близких. Я сразу же отправился к командованию и всё им рассказал», — поделился пилот в видео, опубликованном ФСБ.

Кроме того, у пилота спросили данные о самолётах: бортовые номера, техническое состояние и график регламентных работ.

«Я общался с человеком, который представился как Павло и признался, что работает в украинских спецслужбах. Он предложил мне угнать самолёт и перелететь на нём на территорию Украины. Причём не просто самолёт, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, который может нести ядерное оружие», — подчеркнул военный.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России и вывезти его за границу. В ходе расследования было установлено, что к этой операции были причастны спецслужбы стран НАТО.

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