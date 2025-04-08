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МИД Панамы без объяснений уволил посла в России спустя два месяца после назначения

Estrella: посла Панамы в РФ отправили в отставку через два месяца после назначения
Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Министерство иностранных дел Панамы освободило от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, не раскрыв причин его отставки. Об этом сообщает газета Estrella de Panamá со ссылкой на источники в МИД страны.
Кэтлайн Тодд, карьерный дипломат, занимал пост посла с 10 февраля 2025 года. Решение по снятию мужчины с должности вызвало вопросы, поскольку он только недавно начал на ней свою работу.

В ведомстве отказались комментировать основания для его увольнения, а также не назвали, кто возглавит дипмиссию после него.

«Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник «освобождение» Холмана Делберта Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации», — передает РИА Новости материал на сайте издания.
В министерстве указали, что посол назначается свободно, а значит и его увольнение не требует объяснений.

Ранее сообщалось, что в Соцфонде назвали обязательные условия для назначения пенсии. Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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«Украина не относится к нам по-партнерски»: В Польше заявили о разочаровании Зеленским
Кандидат в президенты Польши Навроцкий признался, что разочарован Зеленским
08 апреля 2025, 02:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» заявил о глубоком разочаровании в президенте Украины Владимире Зеленском.
В эфире телеканала Trwam политик подчеркнул, что Польша, несмотря на масштабную военную и экономическую помощь Украине, оказалась в невыгодном положении из-за решений ЕС.

Навроцкий отметил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны украинских предприятий. Он также напомнил о поддержке украинских беженцев и армии, но указал на отсутствие прогресса в вопросах эксгумации жертв Волынской резни.

Владимир Зеленский

«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — заявил кандидат.
Навроцкий пообещал, что в случае избрания будет выстраивать отношения с Украиной на принципах взаимного уважения, но с приоритетом польских интересов.

«Если кому – то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», — заявил он.
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Трамп раскрыл причины отсутствия дополнительных пошлин против России
Трамп: США почти не торгуют с РФ, поэтому не стали вводить против нее пошлины
08 апреля 2025, 00:23

Фото: iStock/donfiore

США практически прекратили торговлю с Россией, что стало причиной отказа от введения дополнительных таможенных пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп пояснил, что отсутствие экономического взаимодействия связано с военным конфликтом, в котором участвует Россия. По его словам, введение тарифов нецелесообразно, так как объёмы двусторонней торговли крайне малы.

«США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины», — пояснил Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия вел канал Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах.

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#президент
#дональд трамп
#мероприятия
#рф
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Путин поблагодарил Лукашенко за задержание опасной взрывчатки, которую везли из Польши в Россию
Путин поблагодарил Лукашенко по телефону за пресечение ввоза в РФ партии взрывчатки
07 апреля 2025, 23:18

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за предотвращение ввоза рекордной партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.
6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг пентаэритриттетранитрата, скрытого в автомобиле Mercedes. Груз, следующий в Россию, был идентифицирован как высокоопасный — даже малые объёмы этого вещества способны вызывать масштабные разрушения. Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело с возможным сроком до 10 лет лишения свободы.

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. (...) Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — передало агентство.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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#лукашенко
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Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии
07 апреля 2025, 21:38

Фото: iStock/mrjo2405

Новым главой администрации президента Сирии назначен Махер Хусейн аль-Шараа. Об этом сообщает местное издание Al-Araby.
Отмечается, что он является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в настоящее время исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

До своего назначения на пост главы администрации президента Сирии Махер Хусейн аль-Шараа работал в сфере медицины. С 2014 по 2021 год он был гинекологом и заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Также какое-то время он управлял отделением женской консультации в воронежской поликлинике №1 РЖД.

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*внесена в список террористических организаций и запрещена на территории России
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#президент
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Джей Ди Вэнс отметил в Белом доме 10-летие отказа мамы от спиртного
07 апреля 2025, 20:48

Фото: iStock/ Krisamorn

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, что отметил 10-летие отказа своей мамы от спиртного прямо в Белом доме.
«В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой», — отметил Джей Ди Вэнс.

Политик написал мемуары под названием «Элегия хиллбилли». В них он рассказал о своем бедном детстве и социально-экономических проблемах американской глубинки.

Вэнс признавался, что его мама страдала от наркотической зависимости, из-за чего им в основном занималась бабушка, которая «любила Господа» и владела 19 пистолетами. Книга стала бестселлером по версии New York Times.

В марте выяснилось, что теща Вэнса продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности, против которой выступает ее зять. Вице-президент Соединеннных Штатов Америки обращал внимание, что, несмотря на это, любит свою тещу и смиряется с разными мнениями родных.

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#мама
#алкоголь
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