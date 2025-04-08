МИД Панамы без объяснений уволил посла в России спустя два месяца после назначения

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Министерство иностранных дел Панамы освободило от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, не раскрыв причин его отставки. Об этом сообщает газета Estrella de Panamá со ссылкой на источники в МИД страны.
Кэтлайн Тодд, карьерный дипломат, занимал пост посла с 10 февраля 2025 года. Решение по снятию мужчины с должности вызвало вопросы, поскольку он только недавно начал на ней свою работу.
В ведомстве отказались комментировать основания для его увольнения, а также не назвали, кто возглавит дипмиссию после него.
Ранее сообщалось, что в Соцфонде назвали обязательные условия для назначения пенсии. Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
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В ведомстве отказались комментировать основания для его увольнения, а также не назвали, кто возглавит дипмиссию после него.
«Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник «освобождение» Холмана Делберта Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации», — передает РИА Новости материал на сайте издания.В министерстве указали, что посол назначается свободно, а значит и его увольнение не требует объяснений.
Ранее сообщалось, что в Соцфонде назвали обязательные условия для назначения пенсии. Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
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Мария Моисеева