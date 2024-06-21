МИД Южной Кореи вызовет российского посла из-за договора России и КНДР

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Посла РФ в Южной Корее Георгия Зиновьева вызовут в МИД страны в связи с заключением договора между Россией и КНДР. Об этом информирует Yonhap, ссылаясь на источники.
По словам собеседников издания, МИД вызовет российского посла 21 июня, чтобы донести до него позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному Москвой и Пхеньяном на саммите глав государств 19 июня.
Другие подробности не сообщаются.
Российская Федерация и Северная Корея по результатам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух государств, а также соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.
Ранее Путин заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять оружие КНДР.
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Другие подробности не сообщаются.
Российская Федерация и Северная Корея по результатам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух государств, а также соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.
Ранее Путин заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять оружие КНДР.
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Алина Юрчак