МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов о присутствии войск КНДР на СВО

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МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле на беседу, содержание которой не раскрывается. Об этом пресс-служба российского посольства в Республике Корея сообщила РИА Новости.
Отмечается, что посла Георгия Зиновьева пригласили для беседы.
В ведомстве подчеркнули, что дополнительные сведения о беседе, в том числе детали её содержания, будут озвучены после «по мере необходимости».
При этом агентство Рёнхап пишет, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в связи с распространившимися слухами о якобы решении КНДР отправить своих военных в зону проведения спецоперации на Украине.
В минувшую пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности в связи с утверждениями разведки о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат на СВО.
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В ведомстве подчеркнули, что дополнительные сведения о беседе, в том числе детали её содержания, будут озвучены после «по мере необходимости».
При этом агентство Рёнхап пишет, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в связи с распространившимися слухами о якобы решении КНДР отправить своих военных в зону проведения спецоперации на Украине.
В минувшую пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности в связи с утверждениями разведки о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат на СВО.
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Анастасия Чинкова