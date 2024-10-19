Пентагон высказался о версии Украины про войска КНДР на поле боя

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Шеф Пентагона Ллойд Остин высказался о версии Украины про присутствие войск КНДР в зоне конфликта. Его заявление приводит агентство ТАСС. По словам главы Минобороны США, подтверждения данной информации у него нет.
Остин добавил, что видел соответствующие заявления украинской стороны и Пентагон продолжит изучать этот вопрос.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
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Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.Чуть позже президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Отмечалось, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Данил Пономарев