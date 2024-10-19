Полковник Ходаренок: 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте

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Военный обозреватель Михаил Ходаренок усомнился, что двенадцать тысяч бойцов из КНДР поможет ВС России на фронте. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Напомним, по данным агентства Yonhap, Пхеньян решил направить 12 тысяч бойцов из четырех бригад, включая силы специального назначения, на Украину.
По словам эксперта, нет никаких оснований прислушиваться к заявлениям украинской разведки об отправке солдат КНДР в зону СВО. Ходаренок отметил, что в Киеве крайне заинтересованы в том, чтобы данная информация соответствовала действительности, так как подобные сообщения переводят конфликт совершенно в другую плоскость и работают исключительно в интересах киевского режима.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что был бы рад видеть северокорейских солдат на передовой в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам эксперта, нет никаких оснований прислушиваться к заявлениям украинской разведки об отправке солдат КНДР в зону СВО. Ходаренок отметил, что в Киеве крайне заинтересованы в том, чтобы данная информация соответствовала действительности, так как подобные сообщения переводят конфликт совершенно в другую плоскость и работают исключительно в интересах киевского режима.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что был бы рад видеть северокорейских солдат на передовой в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова