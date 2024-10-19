В Государственной Думе оценили готовность военных КНДР участвовать в СВО

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что был бы рад видеть северокорейских солдат на передовой в зоне специальной военной операции (СВО), и отметил недостаток их опыта для помощи ВС РФ, сообщает «Газета.Ru».
«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы», – заявил депутат.
По мнению депутата, президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно нагнетать обстановку, создавая впечатление, что «против него воюет полмира», и объясняя тяжелое положение украинских войск на поле боя «уникальными военными из КНДР».
Журавлев отметил, что Россия приветствует помощь бойцов из других стран, но они не могут оказать решающего влияния на поле боя, поскольку не обладают необходимым опытом. Он предложил северокорейским солдатам начать с курсов для молодых бойцов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что нет никаких доказательств военного присутствия Северной Кореи на Украине или ее участия в конфликте. По словам генсека, Северная Корея тем не менее продолжает оказывать военную помощь России, «предоставляя оружие и технологии».
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