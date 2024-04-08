Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили украинский аэродром Долгинцево

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ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Отмечается, что в ночь на понедельник, 8 апреля, в районе города Кривой Рог был зафиксирован прилет. Снаряд попал по территории аэродрома, на котором базируются самолеты украинской армии. Лебедев уточнил, что тревоги нет.
Ранее сообщалось, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова