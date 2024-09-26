МИД запросил у Узбекистана разъяснения по поводу избиения русскоязычного ребёнка

Фото: пресс-служба МИД РФ
Министерство иностранных дел РФ запросило у Узбекистана разъяснения по поводу инцидента в школе Ташкента. Поводом стало распространившееся в интернете видео с фактами жестокого обращения с русскоязычным учеником.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ей слова приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства. Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён конфликт учительницы и ученика в одной из школ Ташкента после того, как школьник попросил объяснить материал на русском языке.
Российский дипломат выразила крайнюю обеспокоенность содержанием видеозаписи и выразила слова сочувствия ученику. Она отметила, что в отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни по языковому признаку. По словам Захаровой, российская сторона попросила Узбекистан дать правовую оценку случившемуся и наказать виновную в жестоком обращении с ребёнком.
Читайте также:
В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
В Узбекистане приняли закон о «нежелательных иностранцах»
Александр Бойцов