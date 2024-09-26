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МИД запросил у Узбекистана разъяснения по поводу избиения русскоязычного ребёнка

26 сентября 2024, 11:22
Фото: пресс-служба МИД РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ запросило у Узбекистана разъяснения по поводу инцидента в школе Ташкента. Поводом стало распространившееся в интернете видео с фактами жестокого обращения с русскоязычным учеником.


Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ей слова приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства. Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён конфликт учительницы и ученика в одной из школ Ташкента после того, как школьник попросил объяснить материал на русском языке.

Российский дипломат выразила крайнюю обеспокоенность содержанием видеозаписи и выразила слова сочувствия ученику. Она отметила, что в отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни по языковому признаку. По словам Захаровой, российская сторона попросила Узбекистан дать правовую оценку случившемуся и наказать виновную в жестоком обращении с ребёнком.

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Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет
26 сентября 2024, 11:52

Фото: iStock/Alones Creative

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет. Такое утверждение было сделано им в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.
По мнению политика, Киеву следовало пойти на небольшие уступки ещё до начала боевых действий. Это было бы, даже в случае плохой сделки, гораздо лучше чем то, что имеется сейчас. Как минимум это позволило бы сохранить жизни людей и избежать разрушения городов.

Трамп подчеркнул, что восстановление городов Украины займёт сотни лет, а средств на это стране не хватит даже при условии, если на помощь пойдёт весь мир.

Также он отметил, что после почти трёх лет конфликта Украины больше нет.

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#политика
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«Самое строгое предупреждение»: Как британские СМИ отреагировали на слова Путина
СМИ Британии и США полярно отреагировали на слова Путина о ядерной доктрине
26 сентября 2024, 11:41

Фото: сайт Кремля

Британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине «самым сильным предостережением». Такую оценку заявлению Путина дала британская The Guardian 26 сентября.
«Владимир Путин предупреждает Запад, что рассмотрит возможность применения ядерного оружия», — с таким заголовком вышла новость в британских СМИ о заседании Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.

Журналисты The Guardian отметили, что пока Зеленский просит у Запада разрешение бить ракетами вглубь России, Путин усиливает ядерную риторику.
«Эти комментарии стали самым строгим предупреждением России Западу о недопустимости нанесения Украиной глубоких ударов по российской территории с использованием западных ракет большой дальности», — пишет The Guardian.

А вот американская The Washington Post назвала слова Путина новой угрозой Западу. И если британцы вывели материал о Путине на главную страницу сайта, то США упомянули исключительно в разделах.
«Ядерная доктрина России будет включать в себя атаки на неядерные государства», — озаглавили новость The Washington Post.

Американские журналисты сделали упор на то, что Украина — не ядерная держава и не сможет справиться без военной поддержки США.
«Заявление последовало за шквалом угроз, связанных с ядерной тематикой, со стороны российских официальных лиц в ответ на просьбы Украины к США и другим союзникам снять ограничения на оружие», — написали The Washington Post.

Пока американские СМИ заявляют, что «ядерные угрозы — это обыденность для Кремля», британцы говорят о давлении западных стран на Россию, что вынудило Путина занять более жесткую позицию.

Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

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#рф
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Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином грузинском государстве
26 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии в призывом жить в едином грузинском государстве. Об этом он заявил в ходе своего выступления в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что все усилия грузинских властей нацелены на помощь народу, чтобы в итоге граждане могли вместе жить в «счастливой, единой и развитой Грузии».

Кобахидзе добавил, что перед Грузией стоит задача восстановить все разрушенные в стране мосты, а жители Абхазии и Южной Осетии, по его словам, будут приветствоваться в стране «с открытым сердцем».

Ранее Кобахидзе неожиданно исключили из списка приглашённых на приём к главе США Джо Байдену из-за риторики властей Грузии.

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#грузия
#абхазия
#южная осетия
#государство
#премьер-министр
#сша
#оон
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Zeit: Ряд стран подадут в суд на «Талибан»* из-за дискриминации женщин
26 сентября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Andrii Koval

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иски против правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Это произойдёт в том случае, если правительство талибов* не предпримет никаких шагов по искоренению дискриминации в отношении женщин в стране.
Об этом сообщает немецкая газета Zeit. В публикации указано, что ФРГ и несколько других государств потребовали от «Талибана»* выполнения положений конвенции Организации Объединённых Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Глава МИД Германии Анналена Бербок намерена провести консультации на эту тему со своими коллегами из Австралии, Канады и Нидерландов. В качестве крайней меры может быть задействован Международный суд ООН в Гааге.

В материале отмечается, что, несмотря на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, талибы* не предприняли никаких действий для обеспечения женщин образованием. А в конце прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.

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* Движение признано террористическим и запрещено в РФ
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#фрг
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#оон
#афганистан
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Перевалов стал замгубернатора Тюменской области вместо арестованного Вахрина
Павел Перевалов стал новым заместителем губернатора Тюменской области
26 сентября 2024, 10:38

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Павел Перевалов назначен новым заместителем губернатора Тюменской области. На этой должности он заменит Вячеслава Вахрина, арестованного в июне нынешнего года по обвинению во взяточничестве.
Соответствующее распоряжение подписал 26 сентября глава региона Александр Моор, передаёт информационный центр Тюменской области. На новой должности перевалов будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства и информатизации. Ранее он занимал пост руководителя Главного управления строительства региона.

Арестованный бывший замгубернатора Вячеслав Вахрин занимал свою должность с 2012 года. В региональной администрации он занимался деятельностью департаментов ЖКХ и ценовой политики, а также курировал работу Государственной жилищной инспекции региона. Вместе с ним был арестован директор местной компании-застройщика Алексей Гоцык, обвиняемый в даче взятки.

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«Страна в руинах»: Трамп высказался о бедственном положении Украины
Трамп: у Украины нет козырей для завершения конфликта в свою пользу
26 сентября 2024, 10:32

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Украина находится в руинах, а у её руководства не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Дональд Трамп, слова которого приводит издание Associated Press (AP).
Он отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский ещё до начала боевых действий пошёл на небольшие уступки, из страны никто бы не уехал и каждое здание простояло бы ещё две тысячи лет. Но поскольку этого сделано не было, киевские власти утратили все ресурсы и козыри, которые помогли бы им завершить конфликт на выгодных для себя условиях.

Также Трамп высказался в адрес нынешнего главы США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Он обвинил их в начале конфликта на Украине, а также в поставке огромного количества денег и вооружения. Политик добавил, что таких объёмов поставок «ещё ни одна страна никогда не видела».

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#украина
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#конфликт
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В Китае отреагировали на обвинения в свой адрес по украинскому кризису
Ван И: у обвинений против Китая по украинскому кризису есть скрытые мотивы
26 сентября 2024, 10:21

Фото: iStock/Sky_Blue

Обвиняющие Китай в контексте украинского кризиса на самом деле руководствуются скрытыми мотивами. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В среду министр провёл встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которой была затронута проблема украинского кризиса.

Ван И отметил, что власти Китая всегда старались придерживаться объективной и справедливой позиции по данному вопросу, стремясь охладить ситуацию. В дальнейшем Пекин намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.

По словам главы МИД, есть люди, которые осуждают Китай в рамках украинского кризиса. Так вот они руководствуются скрытыми мотивами, пытаясь переложить всю ответственность на Пекин.

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#политика
#мид
#оон
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Посол Нечаев: Версия о подрыве СП водолазами выполняет развлекательную функцию
26 сентября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

Цель, которую преследуют СМИ, распространяя информацию о подрыве газопроводов «Северный поток» командой ныряльщиков — отвлечь внимание публики от настоящих причин диверсии. Такая история носит скорее развлекательный характер.
Об этом в разговоре с РБК заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он напомнил, что, согласно предлагаемой версии, некая бригада ныряльщиков с неизвестной шхуны разместила огромное количество взрывчатки на огромной глубине и полностью взорвала газопровод.

«В такую историю верится с трудом. Она может скорее развлечь, чем убедить в правдивости», — подчеркнул российский дипломат.

По его мнению, цель таких вбросов, появляющихся в прессе, может заключаться в попытках скрыть нанесённый Германии материальный ущерб, а стоять за этой дезинформацией могут конкретные заинтересованные лица. Нечаев предложил вспомнить, кто сейчас поставляет в ФРГ сжиженный природный газ по завышенным ценам и поразмышлять над взрывами на газопроводах в том разрезе.

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Меркурис: Зеленский практически признал неспособность ВСУ продолжать войну
26 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинский президент Владимир Зеленский фактически признал неспособность военнослужащих Вооружённых сил Украины продолжать боевые действия. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он отметил, что глава киевского режима говорит о критической ситуации, в которой оказалась Украина, о том, что страна почти исчерпала все свои ресурсы и не может продолжать воевать так, как сейчас.

«Он делает такие признания, которых никогда не позволял себе раньше», — подчеркнул аналитик.

По мнению Меркуриса, украинский президент отдаёт себе отчёт обо всех существующих проблемах, но всё равно продолжает говорить о так называемом «плане победы» и утверждает, что вступления Украины в НАТО будет достаточно для заключения мира на условиях Киева. При этом, считает эксперт, кроме «нескольких человек в СМИ», никто не верит этим утверждениям.

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