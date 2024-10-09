МИД заявил о доказательствах причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков»

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У России есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила 9 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
У России есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила 9 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подтвердила наличие этих доказательств, но добавила, что их публикация зависит от складывающейся ситуации. Она отметила, что Россия готова делиться информацией и ранее предлагала сотрудничество, как публично, так и через правовые каналы. Однако ответов не поступило.
По словам Захаровой, расследования в Германии, Дании и Швеции уже идут. Она подчеркнула, что Германия должна быть заинтересована в обмене материалами и получении информации от России.
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Захарова подтвердила наличие этих доказательств, но добавила, что их публикация зависит от складывающейся ситуации. Она отметила, что Россия готова делиться информацией и ранее предлагала сотрудничество, как публично, так и через правовые каналы. Однако ответов не поступило.
«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Захарова, отвечая на вопросы о данных Службы внешней разведки.
По словам Захаровой, расследования в Германии, Дании и Швеции уже идут. Она подчеркнула, что Германия должна быть заинтересована в обмене материалами и получении информации от России.
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Лия Мурадьян