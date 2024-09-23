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Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России

23 сентября 2024, 10:00
Фото: пресс-служба МИД РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Часть жителей Курской области была вывезена украинскими военными за пределы России. В настоящее время их судьба остаётся неизвестной.


Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, в приграничных районах боевики из ВСУ оборудовали несколько специальных мест, подобий концентрационных лагерей, куда они под угрозой оружия сгоняют местных жителей, не успевших эвакуироваться. Часть мирных жителей российского региона была вывезена за пределы РФ. Дипломат подчеркнула, что такое отношение к людям только подтверждает неонацистскую сущность киевского режима.

Ранее спикер российского МИД уже отмечала, что украинские солдаты ведут себя в Курской области подобно немецко-фашистским оккупантам. Они насильно вывозят людей, которые не успели спрятаться или эвакуироваться.

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#всу
#рф
#курская область
Российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ
ТАСС: Российские бойцы взяли в плен 20 военных ВСУ под Угледаром
23 сентября 2024, 09:41

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

Под Угледаром в плен российским военным сдались двадцать солдат Вооруженных сил Украины, в том числе двое офицеров. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что основная часть сдавшихся — это солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые стараются удерживать оборону на угледарском направлении.

Сообщается, что среди сдавшихся есть раненые, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Пленные рассказали, что мобилизовали их несколько недель назад. На линии боевого соприкосновения они находятся от одного дня до двух недель. По их словам, они запрашивали помощь командования, но ее не последовало.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появилась информация о боях близ Часова Яра
Российские штурмовики рассказали о боях близ Часова Яра
23 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Их слова приводят «Известия».
По словам военных, окрестности Часова Яра в последнее время все чаще оказываются под огнем зажигательных смесей боевиков Вооруженных сил Украины, которые они сбрасывают с БПЛА.

Как добавляет издание со слов солдат, основным является маскировка. Отмечается, что если военный хорошо замаскирован, противнику будет сложно обнаружить его и отработать по нему артиллерией.

Российские бойцы пояснили, что вытеснение боевиков позволит ВС РФ взять под контроль не только сам Часов Яр, но и прилегающие к нему населенные пункты.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Алаудинов: У ВСУ отсутствуют ресурсы для прорыва к Курской АЭС
23 сентября 2024, 09:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы осуществить прорыв к Курской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что украинские войска уже потеряли более половины всей военной техники, задействованной для нападения на Курскую область. По его словам, противник не оставил попыток прорваться к АЭС, однако уже и сам противник понимает, что просто не располагает необходимыми ресурсами для осуществления такого прорыва.

Алаудинов подчеркнул, что за тот период, пока части ВСУ были задержаны и остановлены, были несколько эшелонов и линий обороны, хорошо оборудованных и укреплённых. Прорвать их у украинских подразделений нет возможности, поэтому они сейчас пытаются решать тактические задачи, закрепляться на рубежах, чтобы не быть выбитыми с них окончательно, заключил командир «Ахмата».

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#новости
#всу
#курская курская область
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Волонтер из Суджи вывезла из приграничья больше тысячи беженцев
23 сентября 2024, 09:09

Фото: iStock/N-sky

Учительница музыки из Суджи, Яна Чайкина, эвакуировала свыше тысячи беженцев из-под Курска. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Яна никогда не была связана с военными структурами, однако с начала специальной военной операции приняла решение собирать гуманитарную помощь для гражданских и военных.

По ее словам, в начале августа она забрала старшего сына, который гостил у её родителей в Курск. Затем Яна планировала забрать маму, но в город её не пропустили. Позже девушка узнала, что часть дороги уже находилась под полным контролем дронов-камикадзе противника.

Однако она смогла попасть в город чуть позже. С тех пор девушка вместе с другими добровольцами вывозит беженцев из самых опасных районов приграничья. По ее словам, администрация предоставила им бронированный автомобиль, который пригодился.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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Украинский военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом
23 сентября 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский военный Сергей Гнездилов сравнил службу в Вооруженных силах Украины с крепостным правом. Об этом он написал в Facebook*, информирует «Лента.ру».
Гнездилов сообщил, что с сегодняшнего дня он идет в СЗЧ до установления четких сроков службы или до своего 25-летия, отметив, что за его спиной пять лет безупречной солдатской службы.

Помимо этого, солдат потребовал демобилизации тех, кто уже давно служит в Вооруженных силах Украины. По его словам, столкнувшись с неопределенностью сроков службы и правом на демобилизацию, доброволец начинает осознавать, что крепостное право все еще существует.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчины прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#всу
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#удар
#рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 8 БПЛА ВСУ
23 сентября 2024, 07:51

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#минобороны
#удар
#рф
#пво
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Россия нейтрализовала элитного солдата из Ирландии в зоне СВО
The Irish Times: Россия нейтрализовала элитного бойца из Ирландии в зоне СВО
23 сентября 2024, 06:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на источники.
Наемник погиб в четверг, 19 сентября. Подробности о месте и обстоятельствах его смерти на данный момент неизвестны. Ирландскому солдату было около 20 лет, он служил в рейнджерском крыле Сил обороны и имел большой боевой опытнав Украине. По данным издания, ранее он был тяжело ранен в бою, но в начале этого года вернулся в свою часть.

Ранее российская армия атаковала пункт дислокации в зоне провдения СВО, где находились иностранные наемники. Удар осуществлялся силами оперативно-тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов, а штурм – ракетными подразделениями и артиллерией группировок российской армии.

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#сво
#минобороны рф
#всу
#ирландия
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В Запорожье прозвучал ряд взрывов
RusVesna: в Запорожье нанесен удар авиабомбами по энергетическим объектам
23 сентября 2024, 01:21

Фото: istockphoto/aapsky

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Утверждается, что атака была организована на объекты энергетической инфраструктуры с помощью фугасной управляемой бомбы. В городе начались проблемы с электричеством.

Военные репортеры установили, что как минимум одна бомба попала в электроподстанцию.

Украинская газета «Страна» отметила, что это был первый случай применения управляемой бомбы в городе.

2 сентября тактическая ракета «Искандар» попала в гостиницу для иностранных наемников в Запорожье, в результате чего погибли 50 человек, в том числе 19 британских солдат, еще около 20 получили ранения.

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#запорожская область
#бомба
#взрыв
#украина
#киев
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ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
22 сентября 2024, 23:10

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские войска ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Конотопе Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев добавил, что удару также, предположительно, подвергся склад с беспилотниками. Собеседник агентства не стал приводить подробности инцидента.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области. Министерство обороны заявило, что в атаке были задействованы авиация и артиллерия.

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#минобороны рф
#вс рф
#всу
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