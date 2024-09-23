Фото: пресс-служба МИД РФ
Часть жителей Курской области была вывезена украинскими военными за пределы России. В настоящее время их судьба остаётся неизвестной.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, в приграничных районах боевики из ВСУ оборудовали несколько специальных мест, подобий концентрационных лагерей, куда они под угрозой оружия сгоняют местных жителей, не успевших эвакуироваться. Часть мирных жителей российского региона была вывезена за пределы РФ. Дипломат подчеркнула, что такое отношение к людям только подтверждает неонацистскую сущность киевского режима.
Ранее спикер российского МИД уже отмечала, что украинские солдаты ведут себя в Курской области подобно немецко-фашистским оккупантам. Они насильно вывозят людей, которые не успели спрятаться или эвакуироваться.
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Александр Бойцов