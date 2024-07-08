В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать школьника во время купания в реке

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Мужчина напал на школьника, когда тот купался в реке. Об этом сообщает телеграм-портал SHOT.
Инцидент произошёл в Подмосковье.
12-летний мальчик отдыхал на берегу реки Вори. В какой-то момент к ребенку подошел неизвестный мужчина и предложил ему прогуляться по берегу, а потом научить его плавать. Вдруг незнакомец стал приставать к ребенку и склонять его к сексуальной связи. Мальчику удалось вырваться и убежать.
По информации портала по подозрению в преступлении задержан 42-летний разнорабочий Шерали. Возбуждено уголовное дело.
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12-летний мальчик отдыхал на берегу реки Вори. В какой-то момент к ребенку подошел неизвестный мужчина и предложил ему прогуляться по берегу, а потом научить его плавать. Вдруг незнакомец стал приставать к ребенку и склонять его к сексуальной связи. Мальчику удалось вырваться и убежать.
По информации портала по подозрению в преступлении задержан 42-летний разнорабочий Шерали. Возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Хохлова