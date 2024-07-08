В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать школьника во время купания в реке

В 1993 году Санкт-Петербург обнесла новость о появившемся маньяке, нападающем на школьников. Жестокость, с которой Игорь Иртышов расправлялся с жертвами, шокировала всех, кто узнавал о совершенных им преступлениях. О том, почему насильника называли маньяком-проституткой и что известно о его жертвах расскажет редакция «Радио 1».