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В Туле мигрант получил год колонии за взятку полицейскому

11 июля 2024, 11:16
Фото: istockphoto / sasun bughdaryan

Фото: istockphoto / sasun bughdaryan

В Туле гражданин Таджикистана попытался дать взятку полицейскому, чтобы его жена могла остаться в России.
В Туле суд вынес приговор мигранту, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщила прокуратура Тульской области.

«25 апреля 2024 года 34-летний гражданин Таджикистана хотел помочь своей жене избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Он предложил полицейскому 27,5 тысячи рублей за то, чтобы тот не привлекал женщину к ответственности. Однако полицейский отказался от взятки и сообщил о случившемся своему руководству», — говорится в сообщении.



Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии общего режима.

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Мальчик получил страшные ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
SHOT: Мальчик получил ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
11 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

Семилетний мальчик получил ожоги внутренних органов, упав с моста на электропровода в Смоленской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, мальчик в компании друзей играл на улице. Они прошлись до автомобильного моста, под которым находятся железнодорожные пути. В какой-то момент один из друзей уронил кроссовок на вагон, стоявший под мостом. Мальчик полез за обувью, однако потерял равновесие и упал на электропровода.

Пострадавшего доставили в местную больницу с электроожогом головы и тела, 70% ожога дыхательных путей, шоком 3-й степени и закрытой черепно-мозговая травма. После мальчика удалось транспортировать на лечение в Москву в больницу имени Сперанского.

По словам мамы ребенка, ему предстоит операция по пересадке кожи.

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На Байконуре задержали проникших на территорию космодрома иностранцев
11 июля 2024, 10:58

Фото: istockphoto / BrianAJackson

На космодроме Байконур задержали трёх европейцев, которые незаконно проникли на его территорию.
Во вторник иностранцы проникли на монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома, сообщили в SHOT.

«Задержанными оказались гражданин Нидерландов Мартин Н.В., 25 лет, гражданин Бельгии Холбен Л.Д., 26 лет, и гражданин Нидерландов Оомс С.Н., 29 лет. Они не имели отношения к космодрому и не предоставили документы, дающие право находиться на его территории. Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы попали на космодром. Также проверяется их возможная причастность к шпионажу», — говорится в материале.

Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.

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#документы
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#сотрудники
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В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти из России 54 слитка золота
11 июля 2024, 10:57

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Мужчина под одеждой пытался вывезти из России 54 слитка золота и украшения на сумму 142 миллиона рублей. Об этом информирует ЦОС ФСБ.
Отмечается, что общий вес изделий превысил 28 кг. Злоумышленник попытался скрыть груз под одеждой в специально изготовленном корсете.

В ведомстве уточнили, что мужчину остановили на таможне в аэропорту Махачкалы в Дагестане. По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни в столичном аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за рубеж золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью в 9 миллионов рублей.

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#сотрудники
#уголовное дело
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#дагестан
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На Урале голый мужчина преследовал на машине девятиклассниц и ублажал себя
E1.ru: в Екатеринбурге голый мужчина преследовал двух школьниц и ублажал себя
11 июля 2024, 10:27

Фото: iStock/igoriss

В Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Об этом сообщает портал Е1.ru.
На опубликованных кадрах можно заметить, как мужчина без одежды вышел из припаркованной машины. Он двигался вдоль забора, наблюдая за кем-то. После чего горожанин вернулся к машине и уехал.

Согласно информации портала, девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал. В правоохранительные органы школьницы не обращались.

По предварительным данным, некоторое время назад этот же мужчина обнаженным подходил к женщине, которая ночью возвращалась от подруги. Она заявила, что екатеринбуржец протягивал ей какой-то предмет. Она не растерялась и попыталась заговорить с незнакомцем. Тот скрылся.

В настоящее время по факту произошедшего организована проверка.

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Полиция задержала двух женщин, укравших у подмосковного пенсионера 2 млн рублей
11 июля 2024, 09:57

Фото: iStock/igoriss

Двух жительниц Брянской области 37 и 45 лет, подозреваемых в краже денег и ценностей у пенсионера из Подольска, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«82-летний житель Подольска шёл по улице Веллинга, споткнулся и упал возле подъезда. Это заметила одна из злоумышленниц. Она подошла к пенсионеру, представилась медсестрой и предложила помочь дойти до квартиры. Пенсионер согласился. Вслед за ними в подъезд вошла вторая злоумышленница. В квартире женщины отвлекли пенсионера и украли деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские отследили маршрут подозреваемых и задержали обеих на вокзале «Саларьево» в Москве. В ходе обыска у них изъяли ювелирные изделия. Выяснилось, что одна из задержанных ранее уже была судима за мошенничество и воровство.

Против женщин завели уголовное дело по статье «Кража».

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#полиция
#мвд московской области
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Боец СВО заставил 13-летнюю девочку присылать ему нюдсы и получил условный срок
11 июля 2024, 09:56

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в республике Адыгея приговорил к условному сроку участника СВО, который вел интимную переписку с 13-летней школьницей. Об этом пишет «Газета.Ru».
Военный Магамет Датхужев познакомился с девочкой в сентябре прошлого года. Он подвез ей до дома и обменялся с ней номерами телефонов. В интернете военный общался с ней на интимные темы и просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Одноклассники потерпевшей нашли у нее в телефоне переписку и рассказали классному руководителю. Позже о слушившемся узнала мама школьницы. Она написала заявление в полицию.

По словам девочки, Магамет Датхужев знал, что она учится в школе. Однако сколько ей было лет он не знал. На его предложение подвезти её она согласилась, потому что должна была быть дома в 10 вечера. Когда она вышла из машины, Датхужев обнял ее и погладил по задней поверхности бедра. Спустя месяц школьница прекратила общение с ним из-за пошлых сообщений.

Магамет Датхужев вину не признал. Военный отметил, что потерпевшая была выше ростом, чем он, а также выглядела старше своего возраста. Из-за этого он думал, что она достигла 14 лет.

При вынесении приговора суд назначил ему условный срок. Были приняты во внимание все внешние данные. Боец признал свою вину только лишь в оставлении воинской части. Его освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что семилетнего мальчика, исчезнувшего в шлюзе водохранилища Белорецка в Башкирии, ищут спасатели. Предварительно известно, что ребенок проводил время с друзьями, а затем приблизился к шлюзу. Вскоре дети увидели, что мальчика засосало. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео крупного пожара в Химках
Очевидцы сняли на видео мощный пожар на территории предприятия в Химках
11 июля 2024, 09:34

Фото: iStock/Distortion Media

Очевидцы сняли на видео гигантский столб черного дыма над предприятием в подмосковных Химках, где произошел крупный пожар. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».
Отмечается, что огонь распространился по крыше предприятия. Над ней поднимается мощный столб дыма высотой сотни метров.

В результате происшествия пострадавших нет. Уточняется, что площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров.




В настоящее время есть угроза взрыва газовых баллонов, которые находятся внутри здания.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки украинского дрона, в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки.

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#мчс
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Следователи в Приморье задержали мигранта, оскорблявшего местных жителей
11 июля 2024, 09:07

Фото: iStock/Rawf8

Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в процессе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме. Об этом информирует СУСК РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что 20-летний уроженец иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, которые направлены на разжигание ненависти либо вражды по признакам национальности).

Согласно информации ведомства, 8 июля текущего года в городе Артем подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей. Уточняется, что мужчина задержан, его заключат под стражу.

Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка.

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#мигрант
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В подмосковных Химках вспыхнул пожар на предприятии
11 июля 2024, 08:41

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.

В настоящее время причины пожара неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Прежде сообщалось на возгорании на нефтебазе в Волгоградской области. Возгорание началось после атаки дронов на объект. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#происшествия
#химки
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