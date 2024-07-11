В Туле мигрант получил год колонии за взятку полицейскому

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В Туле гражданин Таджикистана попытался дать взятку полицейскому, чтобы его жена могла остаться в России.
В Туле суд вынес приговор мигранту, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщила прокуратура Тульской области.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии общего режима.
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«25 апреля 2024 года 34-летний гражданин Таджикистана хотел помочь своей жене избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Он предложил полицейскому 27,5 тысячи рублей за то, чтобы тот не привлекал женщину к ответственности. Однако полицейский отказался от взятки и сообщил о случившемся своему руководству», — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии общего режима.
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Мира Полтева